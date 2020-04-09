【英冠】列斯聯先減薪季尾發2%獎金　停賽期主場賽事損失幾多？

英格蘭球壇面對新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情失控，全面暫停，重開無期。球會要求球員在停賽期間接受減薪或暫緩出糧，受到阻力。 英冠榜首球隊列斯聯卻宣布逆市發花紅，不過要先與球員共渡難關。先減人工後「出Bonus」，可謂聞所未聞。

列斯聯的職球員，包括領隊比爾沙，上月與管理層開會後同意停賽期間減薪，有人最多支半薪，共渡難關。

列斯聯每月薪金支出約300萬鎊，減薪措施從發放3月份薪金時執行，即令薪金開支減少逾100萬鎊。球會為表謝意，宣布發放2%花紅，只要賽事重開便會連同欠付的薪金一同支付。對於季末約滿，或來季升班後失去機會的球員，這份花紅相當不錯。

列斯聯本季主場賽事平均入座數字，為英冠最高。（Getty Images）

列斯聯陣中首席射手班福特，據報月薪3萬鎊，同意暫時減薪。（Getty Images）

英冠在剩餘9周賽事之際宣布暫停，各球隊既面臨失去轉播費風險，更失去賽日現場收入。賽事收入對許多小球會相當重要，可以佔日常收入多達三分之一。

以列斯聯為例，主場艾蘭路球場（Elland Road）容量37890人，本季主場賽事平均入座數字逾35000人，即超過九成。賽事暫停，失去每場主場約50萬鎊收入，甚為影響球隊運作。

列斯聯在球季停擺前領先第3位的富咸7分，若然聯賽捱過疫情重開，只要「醒醒定定」便大有機會直接升上英超。據德勤會計師事務所計算，英冠球隊升上英超可為球隊在未來3個球季帶來1.7億英鎊收入，該筆球員欠薪連花紅，相對而言只是九牛一毛，到時肯定可以輕鬆「找數」。

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比爾聯沙領軍下，列斯在季中發力帶出，領先英冠。（Getty Images）

曾經輝煌的列斯聯，1992年奪得仍為頂級聯賽的末代英甲冠軍，2001年在基維爾、維度卡等人帶領下殺入歐聯準決賽，但受財政問題拖累，一度跌至英格蘭足球第三級別的英甲聯賽。

跌出頂級聯賽多年，2017年得到意大利商人拉利辛尼（Andrea Radrizzani）入主後「大搞」，目標重返英超。去季以聯賽季軍殺入升班附加賽，但在準決賽遭打比郡淘汰。

列斯今年慶祝創會百周年，球場外有歷代名將的海報。（Getty Images）

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