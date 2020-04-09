【網球】美網主場館變身臨時醫院　金夫人：倍感安慰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在世界各地橫行，不同運動項目賽事停擺，而各地的運動場館亦紛紛加入抗疫行列。以名宿金夫人（Billie Jean King）而命名的美國網球公開賽主場館，搖身一變成為臨時醫院，該名傳奇球手對決定大感安慰。

在全城抗疫的時代，西班牙班霸球會皇家馬德里主場館班拿貝球場、英超球隊熱刺的新主場及巴西著名的馬拉簡拿球場等，均被借用作醫護用途。

近日美國新冠肺炎疫情嚴峻，單是紐約州的確診人數已接近15萬，超越西班牙成為全球疫情最嚴重的地區，位處於當地的美國網球公開賽主場館金夫人網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center），早前加入抗疫行列，變身成為擁有350條病床的臨時醫院。

美網主場館改建成擁有350張病床的臨時醫院。（資料圖片／Getty Images）

金夫人在接受《CNN》的訪問時表示，不介意網球中心改裝為醫院，並指全城同心協力對抗疫情是至關重要，「當我得知網球中心將變成臨時醫院時，我感到十分興奮，我們需要使用一切方法對抗疫情，而另一個室內的岩士唐場館（Louis Armstrong），亦為醫護人員及有需要人士每天提供食物，一同為抗疫出一分力。」

現年76歲的傳奇球手金夫人，全力支持以她命名的網球中心成為臨時醫院。（資料圖片／Getty Images）

生涯曾在大滿貫贏得12次單打及27次雙打錦標的金夫人，深明自己是高危人士，所以在近期亦留在家中，順道享受難得的休息日子，她亦呼籲各人必須團結下去，才可擊退疫情，「我現在已經76歲了，加上我有心臟的問題，我知道我是高危人士，所以已經留在家中超過20天。前線醫護人員每天不辭勞苦為市民服務，我們必須盡責任地減少個人的感染風險。」

拿度去年在美網稱霸男單。（資料圖片／Getty Images）

確診患上新冠肺炎的運動員（按圖放大）