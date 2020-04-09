【足球熱話】朗拿甸奴酒店總統套房侯審　繼續豪華「服刑」生活

「坐監或歎世界，我睇唔透！」 巴西一代球王朗拿甸奴，涉嫌以假護照入境巴拉圭被捕，他在獄中的球賽大顯功架，搖身一變為「獄中球王」。還押超過一個月後，「細哨」終於獲准保釋，轉往酒店內等待候審。 英國小報《每日郵報》爆料，細哨即使被禁足在酒店內，但卻入住酒店的總統套房，繼續其「歎世界」級別的服刑生活。

剛滿40歲的巴西名將朗拿甸奴，在3月初以假護照入境巴拉圭被捕。雖然細哨成為階下囚，但他在獄中生活未算太慘，監獄為他供應巴西燒烤，入住有冷氣的囚室跟兄長羅拔圖兩人獨立囚禁，每天主要任務是上木工班和跟囚友和獄卒踢足球，更曾出戰五人足球賽，再度展示華麗腳法，炮製11個助攻和入球帶領球隊大勝一仗。

經歷32日的獄中生活，包括獄方特別為他而設的40歲生日派對後，細哨早前繳交160萬美元的保釋金離開監獄，改到巴拉圭首都亞松森的一間四星級酒店內繼續服刑。

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細哨超過一個月的獄中生活：

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細哨入住亞松森內的豪華四星級酒店Palmaroga，根據英國《每日郵報》報道，朗拿甸奴將入住酒店內最高級別的總統套房，房內設有按摩浴缸、露台、廚房、咖啡機、King size天篷睡床，連高清大電視也有兩部，認真巴閉，更可盡情享用客房服務。細哨在酒店「服刑」期間，或許甚至可到酒店的天台泳池，飽覽亞松森市內景色。

不知以什麼為準則，朗拿甸奴的哥哥羅拔圖只會被安排入住低兩級的行政套房（Executive Suite）。

巴拉圭同樣受新冠肺炎疫情影響，旅遊業大受打擊，該酒店的價格全部有節扣。根據酒店官網顯示，總統套房的每晚房價由400美元減至327美元（約2520港元），次一級的豪華套房（Premium Suite）由148美元減至118美元，據悉朗拿甸奴兄長羅拔圖即將入住的行政套房，則由125美元減至100美元，只是細哨入住總統套房的不足三分之一價錢。

相對細哨昔日住過的奢華六星級大酒店，這間四星酒店的總統套房也許只屬平平無奇，不過經過一個多月的牢獄生活，也已是天壤之別。

細哨入住的總統套房有幾豪華？（按圖放大）

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