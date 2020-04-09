【足球轉會】比錫達斯目標鎖定祖赫特　利物浦靚仔門將前途未卜

說起門將卡利奧斯，或許會想起2018年他為利物浦把關的歐聯決賽。 說起土耳其的老牌球會比錫達斯，或許會聯想起「失意門將」。 卡利奧斯外借至比錫達斯的兩個球季繼續多次「派膠」，該間老牌球會有意找來前英格蘭國家隊門將祖赫特接替，這個德國靚仔門將無可避免將返回利物浦。

卡利奧斯（Louis Karius）在2018年歐聯決賽兩度犯上嚴重失誤，使利物浦斷送歐聯錦標。該名德國門將賽後哭成淚人，而該仗成為他的生涯轉捩點。

及後他猶如走不出陰霾一樣，外借比錫達斯後不時「派膠」犯錯，球迷們亦逐漸習以為常。兩年借用期即將屆滿，在比錫達斯無意買斷下，意味卡利奧斯或重返利物浦履行最後一年的合約。

卡利奧斯表明或重返利物浦 對落班前景充滿信心

卡利奧斯出迎頂空氣 武磊被評「積極但屢中越位陷阱」

卡利奧斯在外借比錫達斯期間，依然不時犯錯。（資料圖片／Getty Images）

計劃送走卡利奧斯，比錫達斯要再次尋找正選門將。有趣的是，他們將目標鎖定在另一個英超失意門將身上，希望羅致祖赫特（Joe Hart）。

現年32歲的祖赫特2018年夏天離開曼城後，加盟般尼初期正選把關，但他及後在季中起失去正選位置。今個球季擔任普比（Nick Pope）的副手，僅在3場盃賽中把關，他的合約將在今夏屆滿。

根據土耳其報章《Fanatik》稱，比錫達斯有意簽入自由身的祖赫特，但阿士東維拉﹑AC米蘭及明尼蘇達聯（Minnesota United）均對該名前英格蘭門將有興趣。

祖赫特今季在般尼被投閒置散，僅在3場本土盃賽上陣。（資料圖片／Getty Images）

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