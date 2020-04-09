【英超】摩連奴偷雞主持練波認錯　籲大眾堅守家中支持醫護

熱刺領隊摩連奴最近被拍到違反英國隔離令，與熱刺球員到公園操練。摩帥香港時間周四（9日）就事件道歉，指自己行為與政府指引不符，呼籲大眾跟足指引留守家中，以行動支持醫護人員。

摩連奴日前與尼當比利、達雲臣山齊士、賴恩施斯隆等人，於倫敦一個公園練波，山齊士及施斯隆練跑時更未有保持社交距離，奧里亞亦有現身練跑，與隨行友人距離同樣不足兩米。有報道指，祖安科夫都在場，但目擊者稱只見到二人離去，而且距離頗遠，二人未有跡象違反隔離指引。

根據政府指引，國民或在英人士可出門做運動，但每天只可出外一次，除與家人外，應與其他人保持兩米距離，摩連奴等人今次明顯違反指引。

摩連奴偷雞練波（按圖放大）

英國傳媒指摩連奴知道自己應該要與尼當比利及另外數人保持兩米距離，但卻忘了根本不應與家人以外的人一起運動。摩連奴道歉亦指出這一點：「我承認我的行為與政府指引有出入。我們必須跟從指引，只與家人接觸。」

摩連奴認錯，並呼籲大眾跟從指引，以行動支持醫護。（資料圖片／Getty Images）

為引發尼當比力潛能犯險

摩連奴呼籲道：「跟從政府指引對我們來說是十分重要的，（留守在家）才可以幫到醫護人員去拯救更多生命。」

英國傳媒指出，雖然摩連奴曾狠批尼當比利的體能狀況及時常犯錯，但仍願意在隔離期間犯險與他練波，是因為在操練時見到這名熱刺最貴收購的能力，希望可以幫助該名法國中場盡快適應英超。

熱刺已經停止正常訓練，但有網友發現，摩連奴在倫敦一個公園與球員操練。（資料圖片／Getty Images）

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