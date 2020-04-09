【足球轉會】美斯與巴塞高層擘面　登陸意甲再會C朗？

巴塞隆拿靈魂人物美斯傳出與高層內鬥，有傳來季約滿離隊。國際米蘭前主席莫拉堤（Massimo Moratti）表示球隊有能力乘虛而入羅致美斯，帶這位世界足球先生登陸意大利。

巴塞隆拿早前因新冠肺炎疫情影響，決定減薪，但這個問題成為美斯與球會再度對立的導火線。身為隊長的美斯發聲明再次澄清，球員自願減薪，同時暗指球會內有人向他們施壓，隱約感受到美斯與球會高層有芥蒂。而美斯與巴塞的合約至2021年屆滿，未知今次事件會否為他續約增添變數。

美斯宣布巴塞隆拿球員自願大幅減薪 犧牲自己保職員飯碗

美斯當年在西甲的宿敵C朗拿度，在2018年夏天轉戰意甲，二人或有機會在意甲場上再度碰頭。國際米蘭前主席莫拉堤在不同場合中開腔，表示國米可以乘機簽入美斯。

美斯傳出與巴塞高層鬧翻，更添他續約的變數。（資料圖片／Getty Images）

莫拉堤早前在接受直播訪問中，指以現任國米主席張康陽的財力及野心，他認為球隊絕對有能力羅致美斯。

該名前國米主席接受電台訪問時，再度提起收購美斯一事，再次強調簽入美斯並不是夢，現時是最佳的時機，「美斯與巴塞的合約已到尾聲，加上他與球隊近期的磨擦，他們的關係增添更多不確定性，我認為若國米願意用盡一切方法打動，任何事情都可能發生。」

前國米主席莫拉堤稱球隊絕對有能力簽入美斯。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度與美斯能否在意甲賽場再度較量？（資料圖片／Getty Images）

C朗在轉投意甲後依然保持好狀態，與他的訓練模式不無關係：