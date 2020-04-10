【足球】英聯賽會向71支球隊發信　料復賽後56日內可完成賽季

歐洲各地聯賽繼續受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響而暫停，但各地足總已積極研究復賽的時間表。 對角逐英冠或以下的球隊而言，密集賽程對他們已是等閒事。主辦英冠﹑英甲及英乙的英格蘭聯賽會（English Football League，簡稱EFL），早前向71支協會內的成員發信，表示只需要56日便可完成今個球季。

英格蘭聯賽在停賽前已經進入最後直路，主辦英冠﹑英甲及英乙的EFL向全數球隊發信，指示在5月16日前都不可以恢復訓練，並有可能再度押後，將視乎英國政府的政策而作出適當調整。

EFL在信內表示，一旦賽季重開，賽會預料可在56日內完成包括升班附加賽內的賽事，依然有望在夏天結束賽季。過往於溫布萊上演的各組別升班附加賽，如今或因疫情而更改地點，但賽會仍希望進行兩回合四強及一場過的決賽。

對不少低組別球隊而言，入場費是他們主要的收入來源，EFL表示即使復賽後，相當大機會以閉門形式作賽，而他們將研究每場賽事的成本，希望為所有球隊提供最可行的方案。

現正執教英乙暫列第5的車頓咸主帥米高杜夫（Michael Duff）表示，56日內完成賽季是基於一周雙賽的原則，並完成附加賽，「不少組別聯賽只剩下10輪左右，若果以一周雙賽進行賽季的話，只需要42日左右便可完成聯賽，餘下的兩周便可預留進行附加賽，但當然在可行的情況下才可復賽。」