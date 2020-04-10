【足球熱話】美斯化身流言終結者　社交網站開腔鬧爆假新聞

「去國米，假嘅！幫細哨保釋，都係假嘅！」 雖然歐洲球壇繼續停擺，但關於美斯的傳聞未有停止，最近又有指該名阿根廷球王將離開巴塞隆拿；美斯的名字更與前隊友朗拿甸奴扯上關係，指他協助對方繳交保釋金。美斯早前透過Instagram的限時動態直斥全部都是假新聞。

巴塞隆拿隊長美斯最近受到不少傳聞困擾，最「常見」的都是關於他的未來動向。現年32歲的美斯與巴塞合約至2021年屆滿，但他早前曾公開批評球隊高層，或為他續約添上變數，不少消息表示美斯或者離開巴塞隆拿，而前國際米蘭主席莫拉堤（Massimo Moratti）早前亦開腔，提議國米乘機簽入美斯。

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另外，早前在巴拉圭因行使假護照被捕入獄的「細哨」朗拿甸奴，曾與美斯在巴塞隆拿合作過，早前有傳聞指美斯為舊隊友繳付160萬美元的保釋金，使細哨可以離開監獄，改往酒店內繼續服刑。

面對假新聞，美斯在社交網站直斥其非。（資料圖片／Getty Images）

美斯與他的寶貝子女（按圖放大）

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美斯不再容忍一切假新聞，在Instagram的限時動態貼出一張阿根廷傳媒《TNT Sports LA》的Twitter截圖，當中正是關於美斯離隊及保釋細哨的消息，美斯憤怒地加上「#Fakenews」的標籤，直斥一切是子虛烏有，並澄清早前指他返回祖國阿根廷加盟紐維爾舊生同樣是假新聞。

美斯透過Instagram直斥最近的消息亦是假新聞。（美斯Instagram截圖）

美斯當年曾與朗拿甸奴在巴塞合作，最近更傳出他為舊隊友繳交保釋金。（資料圖片／Getty Images）

朗拿甸奴被捕入獄後的生活看似愜意（按圖放大）