【英超】曼聯身體力行撐醫護人員　費格遜開腔感激當年之恩

曼聯傳奇領隊費格遜兩年前因腦出血入院，使一眾球迷十分擔心，幸好在醫護人員的悉心照料下，「費爵爺」的手術順利並極速出院，更不時在奧脫福欣賞球賽。 英國近日受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，前線醫護人員承受十分大的壓力，曼聯的現任主帥蘇斯克查與費爵爺一同向一眾醫護人員打氣。

英國的新冠肺炎嚴重，作為英格蘭最有具規模的球會之一，曼聯當然沒有坐視不理，紅魔鬼在當地時間周四（9日）公布一系列支持醫護人員的行動，為對抗疫症分一出力，並向3500名曼徹斯特及沙福特城的醫護送上禮物，而一眾職球員亦拍片為醫護打氣。

英國的前線醫護人員現時正面對前所未有的壓力，費格遜與現任主帥蘇斯克查亦開腔支持，而費爵爺兩年前親身感受到英國醫護的照料，並再次表明醫護的重要性，「兩年前，醫護人員曾經救回我的性命，我很高興大家知道他們的重要性，而他們對今次疫情的大流行反應相當快，十分值得全英國人民的驕傲。」

2018年5月，曼聯前領隊費格遜蛛網膜下腔出血入院，更一度傳出他昏迷的消息，隨後順利完成手術。費爵爺在醫護人員的悉心照料下，住院兩個多月後極速出院。費格遜在康復後，在9月再度亮相奧脫福球場，全場球迷報以熱烈掌聲歡迎他健康回歸，而他亦不時在入場觀看曼聯的賽事。

曼聯前領隊費格遜5月腦出血 術後休養中 拍片報平安

曼聯前領隊費格遜兌現承諾 手術後首次重返奧脫福睇波

費格遜在康復後不時入場欣賞曼聯的賽事。（資料圖片／Getty Images）

當年費格遜奪三冠王的大軍名單（按圖放大）

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費爵爺的徒弟﹑現任曼聯主帥蘇斯克查同樣表揚醫護人員的無私精神，「英國的醫護人員與義工不惜一切與病毒搏鬥，以自己的生命去保護其他人，這個精神十分值得尊敬，我們需要感激他們每一天的付出。」

蘇斯克查表示醫護人員的捨己救人的精神，十分值得尊敬。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查接任的「神操作」：