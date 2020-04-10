【運動健身】疫情下4類運動產品受歡迎　有種健身用品供不應求

在新冠肺炎疫情下，幾乎所有體育設施關閉，加上限聚令，對香港市民的運動習慣會有什麼影響？運動用品集團DECATHLON運動大使Cheryl表示，近期家居健身用品的需求上升，例如啞鈴及訓練帶。記者昨日到DECATHLON旺角分店查看，發現有兩款訓練帶更加售罄。

雖然是周四下午，但DECATHLON旺角分店人流不少，其中陳列家居健身用品的位置，顧客絡繹不絕，人流比其他運動項目的區域多。最歡迎的產品相信是交叉訓練彈力訓練帶，25公斤及35公斤兩款當日售罄。

店方亦安排了兩名店員長駐訓練帶的貨架旁，跟客人解釋。不少有客人查詢訓練帶何時有貨，店員回答表示每天會補充貨架，但當日補充上架的訓練帶已經全部賣光，叫客人翌日早點來，或者先在網上預訂。

將軍澳店人流較旺角店少，有些在旺角店缺貨的運動用品，在將軍澳都見得到。

在星期四下午的DECATHLON旺角店，最多顧客的地方是出售家居健身用品的區域。（顏銘輝攝）

DECATHLON旺角店多人選購家居健身用品：

疫情下受歡迎產品：家居健身器材

DECATHLON運動大使Cheryl承認，在疫情期間，家居健身用品的需求上升，她說：「你見到很多健身室、體育館及運動場都關閉，家居的健身產品的確多人購買。意識到多了人問及查詢，他們想知道家居健身產品放在店內什麼地方，一定比以前多。」

Cheryl表示，啞鈴、健身帶、交叉訓練用的TRX帶較受歡迎。她說：「（會不會有貨品賣光？）都會有，我們都會增加貨量。（哪些貨品曾經賣光？）例如訓練帶、啞鈴。」她補充，亦收過一些網上查詢，請教如何使用家居健身產品，所以他們近期增加網上直播的課程，「會教人使用家居健身產品，可以做什麼家居運動，或者這些短片都會令相關產品更受歡迎。」

DECATHLON運動大使Cheryl在將軍澳店接受訪問，該店當日有不少訓練帶。（顏銘輝攝）

疫情下受歡迎運動產品：

+ 8 + 7 + 6

疫情下受歡迎產品：行山露營產品

在疫情襲港的初期，周末假日出現行山潮，Cheryl憶述：「行山用品一直以來都受歡迎。在1月及2月，多了很多人對行山有興趣，對產品的需求亦增加。最多人查詢的是行山鞋，想知那對鞋較適合自己，問我們怎樣去選行山鞋。除了行山，那段時間都多人查詢露營用品，都會問我們那款營較好。」

在限聚令及營地關閉之下，郊外運動用品的需求亦有所回落。Cheryl表示有客人來買露營用品的話，都會提醒顧客留意營地關閉。

DECATHLON運動大使Cheryl表示家居健身用品平時都受歡迎，在疫情下需求進一步增加。（顏銘輝攝）

疫情下受歡迎產品：單車

除了家居健身及行山露營用品外，Cheryl還特別提到單車，「如果問其他例子，單車那邊都相對受歡迎，有不少人想買單車。」訪問的地點在DECATHLON的將軍澳分店，Cheryl估計單車特別受歡迎的原因：「將軍澳本身多單車徑，環境因素有影響，其實本身都多人買，但可能因為疫情的原因再增加。」

她留意到不少家長會來為小朋友買單車，估計在停課期間，家長認為踩單車是一項幾好的抗疫運動，適合小朋友，而且踩單車可以跟其他人保持距離。

疫情下受歡迎產品：便攜運動裝備

籃球場、足球場、羽毛球等球場全部關閉，這類運動用品會否銷量下跌？Cheryl說：「這個時候大家都注意健康，但健身室那些地方又關閉，所以大家都想找到在屋企做到，容易攜帶的產品。」

「我們有很多自家設計的產品，容易攜帶及設置，例如羽毛球，有個easy net，打開後不用一分鐘就有個網，可以打羽毛球。或者籃球架，只要有棵樹或者有根柱，就可以綁上去打籃球。這類方便攜帶及設置的產品，在疫情早期都比較受歡迎。」

有家長帶小朋友選購單車用品。（顏銘輝攝）

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