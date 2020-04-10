【F1】車迷福音！F1 TV限時免費無限重溫39年經典賽事

今年的一級方程式（F1）開季無期，一眾車迷只好在家中欣賞網上的虛擬鬥車「頂頂癒」，而F1 TV突然宣布30日限時免費登記，任睇1400個小時的F1內容，當中當然包括不少經典賽事足本重溫。

F1新賽季受新冠肺炎疫情影響，連續9個分站需要延期或取消，至今依然未有確賽日子開賽。最近F1在官方的Facebook及Youtube中推出經典賽事重溫，加上網上的虛擬鬥車，一解車迷之苦。

F1 TV在今日（10日）突然推出30日免費服務，車迷可以在未來一個月免費觀賞1400個小時的F1內容，當中包括賽事精華﹑賽季總結﹑獨家紀錄片，當然不少得經典賽事的足本重溫。

免費登記F1 TV連結（按此）

F1 TV突發推出30日限時免費任睇，以解一眾車迷之苦。（Facebook截圖）

車迷們可以在F1 TV內重溫由1981年起的所有分站賽事，39年來有不少經典的場面及對抗。在80年代尾及90年代初，兩大傳奇球手文素（Nigel Mansell）及冼拿（Ayrton Senna）的多場互鬥，尤其在1992年的摩納哥站。除了這個經典對決外，隊友互鬥同樣精彩，例如咸美頓與羅斯保2016年的西班牙站「攬炒」及2013年紅牛的韋伯（Mark Webber）與華迪爾在馬來西亞站的「Multi 21」事件。

在1998年比利時站的雨戰，當時效力麥拿侖的古達（David Coulthard）在首圈失控，引起13架戰車「攬炒」。

另外，馬當拿度（Pastor Maldonado）在2012年西班牙站戲劇性取得人生唯一一冠，而2008年華迪爾駕駛紅牛二隊奪得首冠，同樣值得回味。

值得足本重溫的多個F1分站（按圖放大）

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