【足球熱話】馬爾甘當選辛尼特最佳球員　獎項直送府上嚇到喵星人

「嘩！識飛嘅，仲要飛入嚟，嚇死主子咩？」 效力俄超辛尼特的馬爾甘，獲得球隊頒發的本月最佳球員獎項，辛尼特更以別開生面的方法頒獎，但他的愛貓卻慘成「受害者」。

俄羅斯班霸辛尼特在俄超休戰前，暫時以11分拋離次席的卡斯洛達高踞榜首。在上年夏天由巴塞隆拿加盟辛尼特的巴西球員馬爾甘，但他在甫加盟後便不幸受傷，錯過今季大部分賽事，在2月底才正式復出。

馬爾甘復出後3場聯賽亦戰足全場，在烏拉爾一仗中交出一個入球及助攻，並以贏得球迷的歡心，當選為辛尼特本月最佳球員。

馬爾甘今季加盟後辛尼特僅上陣5場聯賽。（Twitter截圖）

無人機嚇到喵星人實錄（按圖放大）

在聯賽及訓練停擺下，辛尼特只好用另外的方法，竟然以無人機將獎項速遞到馬爾甘的手上。馬爾甘收到訊息後打開家中的窗戶，使無人機飛進屋內，但他的愛貓看見「不明飛行物體」，卻即時落荒而退。

馬爾甘興奮地接過獎項後，亦不忘呼籲球迷留在家中，「十分感激辛尼特球迷們為我投票，這是一份對我重大的鼓勵，我感到非常開心。球迷們記緊留在家中，這是現時至關重要的一件事。」

A special message from Malcom #StayHome pic.twitter.com/244bH5EHAY — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) April 10, 2020

馬爾甘在巴塞僅效力一個球季便轉投辛尼特。（資料圖片／Getty Images）

英超經典賽事重溫（按圖放大）