西貢萬宜水庫的致命行山意外，41歲女死者方婉婷（Pat Fong）熱中於越野和長跑界，而且熱心協助傷健共融，生前為由視障及聽障人士組成的猛龍長跑隊另立猛龍越野大本營，為傷健人士一圓行山心願。 香港傷健共融網絡總幹事兼猛龍隊創辦人莫儉榮以「戰友」形容Pat，他希望待Pat的家人走出傷痛後，機構能夠以Pat的名義成立「方婉婷毅行愛心基金」，延續她對大自然的愛。

這宗意外發生於周四（4月9日），Pat與友人到西貢萬宜水庫行山，失足墮下50米地面，最終不治。莫儉榮（Kim）昨日於香港傷健共融網絡Facebook專頁發帖文哀悼。

方婉婷（右一）生前為莫儉榮（右二）領跑，參加2019年街馬半馬賽事。（莫儉榮提供）

Kim與Pat結緣於兩、三年前。Pat加入猛龍隊當領跑員，2019年的「香港街馬」，Pat更為Kim領跑，攜手於九龍東完成半馬賽事。「除了領跑，Pat也『落手落腳』支持猛龍慈善跑，協助舉辦賽事。她甚至希望更了解聽障人士，與他們在跑步、行山甚至日常生活溝通得更好，報讀初級手語班，真的非常熱心。」Kim懷念戰友，不無傷感。

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方婉婷為與聽障人士溝通更好，報讀手語班。（莫儉榮提供）

去年征戰街馬的21.0975公里，固然難忘，但更令Kim深刻的是，Pat協助猛龍成立越野跑。Kim於2013年曾參加毅行者，但為視障人士領航行山難度極高，全失明的Kim後來在沒人帶領下，只好暫擱行山興趣，直至認識Pat。「我告訴她其實我非常喜歡行山，但失明人士要找山野領航員實在太困難。她立即穿針引線，幫我約見香港遠足覓合團（Hong Kong Hiking Meetup ）的沈先生，沈生著我講解應如何為失明人士在山野領行，Pat就負責往後的統籌工作。沒有當日Pat與沈生幫助，就沒有今天的猛龍越野跑。」

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失去視力，不失聽力；失去聽力，不失毅力。方婉婷生前協助成立猛龍越野跑，為視障及聽障人士一圓行山心願。（莫儉榮提供）

猛龍越野大半營成立於2019年，Kim謙稱「又老又盲」，交由另一視障跑手鄧炳業任召集人，由當初「人少少」完成麥徑第5、6段，到後來一大班人征服金山、針山、草山和大帽山，甚至報名參加逆走50挑戰賽，也有視聽障人士浩良以28小時05秒完成年初「香港100」，為傷健人士寫下新一頁。

失去視力、不失聽力；失去聽力，不失毅力。Kim說，Pat正正演活猛龍隊這番精神。他希望待Pat的家人走出傷痛後，可與他們相討，由香港傷健共融網絡以Pat的名義，成立「方婉婷毅行愛心基金」，將Pat對大自然的愛和對傷健人士的關懷，在全香港延續下去。

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