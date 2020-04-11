【在家抗疫】超級精氣神！英國男子行樓梯上珠峰　4天踏4萬級樓梯

如何將「在家健身」發揮極致？不少跑手都在家中來回跑，輕鬆完成馬拉松，來自英國的約翰格芬（John Griffin）選擇挑戰更「高」難度，在家中來回行樓梯，4日內行了垂直距離達到8850米，等同於地球最高山峰珠穆朗瑪峰的高度！ 另類Stay Home Challenge，大家準備好未？

西班牙鐵人Javier Castroverde早前完美示範「在家健身」，在僅相隔4米的兩幅牆中來回跑，完成61公里，接近1.5個馬拉松。

精氣神！鐵人完美示範在家健身 家中來回跑逾10小時

53歲的英國人約翰格芬（John Griffin）選擇向高空發展，在樓高3層的家中，誓要完成登上珠穆朗瑪峰的高度，即是8850米！但他需要在家中行超過4萬級樓梯，才有望完成這個壯舉。

4天內，格芬行了40,846級樓梯，等如來回地下至3樓1363次，終於完成壯舉，戰勝8850米的垂直距離。他在個人Facebook直播挑戰，為勞苦功高的醫護人員籌款，他的妻子也是前線醫護其中一員，這個挑戰一共籌得2000英鎊。

約翰格芬在家中花4日時間完成壯舉。（路透社）

格芬踏了超過4萬級樓梯，但他表示怎也不及前線醫護人員辛苦。4日內不斷上落樓梯，對膝蓋負荷甚大，尤其第3天後，格芬感到疼痛，要在膝蓋繫上一袋急凍的青豆，紓緩痛楚。

完成壯舉後，格芬笑言將會好一段日子留在地下樓層生活，他說：「當我登上頂峰一刻，我立即離開。這個挑戰對雙腳負荷相當大，我不時為減輕痛楚而向後下樓梯。我起床也問，為何要這樣對待自己？但有各方支持，我才能堅持下去。」

格芬全程的挑戰亦在個人Facebook中直播。（路透社）

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