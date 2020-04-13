【足球熱話】C朗「努力王」明證　泰維斯憶鬥早到健身室潰敗告終

「努力天才」C朗拿度自強不息，成就今時今日「球王」地位。正如他的名句，「如果不努力工作，天份是沒有意義」。 C朗努力訓練至沉迷的地步，曾與他在曼聯共事的泰維斯（Carlos Tevez）表示，差不多任何時間，都可以在健身室看見C朗的身影。

C朗拿度對身邊人要求相當高，正如早前他與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）在大宅外練跑，C朗猶如在平地般上斜衝刺，絕對是C朗的多年努力訓練的成果。

正如前隊友艾拉及貝拿迪亞等人的親身經驗，便可以知道C朗是一個一絲不苟的球員，未有因為成名後而「偷懶」。

C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

C朗拿度至今依然對自己保持極高的要求，經常在健身室鍛鍊。（資料圖片）

C朗拿度是如何煉成的？（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

阿根廷球星泰維斯當年曾與C朗拿度在曼聯合作，依然對C朗的毅力讚不絕口。泰維斯在接受西班牙《馬卡報》的訪問談及二人在健身室的一件軼事，坦言不難理解C朗如此吸引異性。

泰維斯說：「C朗拿度基本上任何時候也在健身室，我認為他已經成癮，我亦明白他為何這麼受異性歡迎。例如我們在早上9點開始訓練，我已經早一小時到達，但他已經在健身室中。然後，我嘗試再早半小時，他同樣已在健身。我心中泛起一個問題，『究竟什麼時間才比他早到』。我有一天在清晨6點到達，他竟然半睡半醒地在健身室中。」

泰維斯當年與C朗拿度在曼聯合作，與C朗在健身室的軼事使他至今仍留下深下印象。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度與家人在葡萄牙馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）大宅中隔離，適逢復活節，C朗上載一張與女友及4個子女的合照，祝願大家復活節外，並再度呼籲大家繼續留在家中。

令C朗修心養性的佐真娜：