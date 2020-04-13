【足球熱話】多蒙特查頓辛祖IG開Live　網民瘋傳勢必加盟曼聯

近年冒起的英格蘭球星查頓辛祖，日前於Instagram開Live時，一個動作使得曼聯球迷相信這名多蒙特球星勢必加盟「紅魔」。

辛祖2017年由曼城轉投多蒙特，過去兩季都是「蜜蜂兵團」主力之一，今季在德甲上陣23場就有14個入球及16次助攻，成為了歐洲各大球會的「獵物」，盛傳曼聯極想收購這名英格蘭快翼。

辛祖今季於多蒙特繼續有搶眼表現。（Getty Images）

轉會市場今季一大傳聞，正是曾13次奪得英超冠軍的曼聯。「紅魔」想得到辛祖一事已非傳聞，外國傳媒認為辛祖成為奧脫福一員只待正式公布而已。不過，這名20歲英格蘭國腳日前於IG進行直播的一個動作，令到曼聯迷雀躍萬分。

辛祖成為曼聯獵物（Getty Images）

球迷要求辛祖喝水示意是否轉投曼聯。（網上圖片）

有網民在直播時留言：「如果你將加盟曼聯就喝水吧。」想不到辛祖很快就拿起杯子飲水，令到「魔迷」都為之瘋狂，認定辛祖一定會成為曼聯的球員。在同一段直播中，有球迷要求加入直播，並透過這個機會呼籲辛祖加盟車路士。「藍戰士」亦被傳想得到辛祖的英超球會之一。

Jadon Sancho confirms he'll sign for Manchester United this summer. 😉 pic.twitter.com/VrJVoN8JaZ — 360Sources (@360Sources) April 12, 2020

曼迷望連格做說客

由於新冠肺炎影響，各國聯賽都處於停擺，辛祖亦不時於網上進行直播，與球迷保持聯絡，更有一次與曼聯中場連格一起直播，曼聯即時將連格稱為「Agent Jesse」，希望於場上沒太多作為的連格，至少在球會追競球星有點作為。

連格曾與辛祖一起直播。（網上圖片）

辛祖能否成為英超下一位傳奇前鋒？

不妨先細數英超歷代神鋒：