【行山意外】攀總提醒行山客小心海邊岩石　攀岩綑邊要由專人帶領

上周四有行山綑邊人士在西貢萬宜水庫附近一處懸崖發生意外，墮崖身亡，引起社會對郊遊遠足安全的關注。 香港攀山及攀登總會山藝科日前發文，提醒行山人士海邊岩石長期受風化侵蝕，易於崩塌，無論是觀賞石景、拍照打卡，還是攀石挑戰、綑邊歷奇，都要多加小心，量力而為。

西貢萬宜水庫位於香港聯合國教科文組織世界地質公園之內，六角柱石群景色壯觀，既是地質公園的標誌景點，也是行山人士打卡拍照的勝地。香港攀總（香港攀山及攀登總會）山藝科的文章提醒大家，近海的石景並非穩固，千萬不可忽視安全。

有關墮崖意外的詳細報道：

死者生前學手語 助組視聽障行山隊 戰友盼成立基金

目擊者親述萬宜水庫墮崖意外經過 攀岩嚮導欲救無從

萬宜水庫東壩半日2宗意外 行山女子墮崖重傷送院不治

萬宜水庫1死1傷意外 復活節遊人照爬錨形石「打卡」

萬宜水庫東壩是香港的郊遊熱點。（資料圖片）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

文章附上一張照片，紅圈內為六角柱石群中有近期崩塌的痕跡。（攀總山藝科Facebook）

攀總稱：「很多郊遊人士喜歡攀登一些石景拍照打卡，郊遊人士越過圍欄，攀上六角柱石拍照，這些由凝灰岩或流紋岩構成的火成岩六角柱石，位於海邊，長期被風化侵蝕，易於崩塌，遊人攀登或置身於崖底下，隨時有被落石擊中受傷甚至喪命的風險。」文章還附上一張照片，見到一道六角柱石崖壁，上面有最近崩塌的痕跡。

攀總表示海邊岩石風險較高，不論是何種岩石，長期被海浪沖打，風化侵蝕的現象，比內陸的岩石嚴重，隨時崩塌的機率也較高。在石景觀光拍照都要多加留神，更何況是攀石綑邊？

攀總表示海邊岩石的風化現象比內陸岩石嚴重，崩塌機率亦較高。（資料圖片）

攀總建議參與綑邊活動時，應該考慮3點：首先要由對路線有豐富經驗的領隊帶領，有人熟悉路線，避免迷路；還要有安全裝備，應付行程期間的各種地形及突發情況；更重要是量力而為，衡量個人的體力、能力及攀登技巧。

如果是參與攀登海邊岩壁的活動，例如石澳、鴨脷洲等海崖，更加需要由接受過專業攀岩訓練的人士帶領，因他們懂得分辨岩石的穩固性及設置安全的防護系統，而參與活動的攀岩人士亦需要有足夠防護裝備。

【美女郊遊遊】行山電視節目再現 6年前兩台大鬥法有一幕極震撼

【美女郊遊遊】首集行山挑戰針草帽 兩美女主持上針山已花3小時

萬宜水庫東壩內有個海蝕洞，叫官門遺洞；當局加上圍欄，以防行山人士爬到洞裏去。（資料圖片）

從中學習警剔，避免意外發生，還要了解行山禮儀：