【足球往事】朗拿度97年出巴塞記　格流為追逐歐冠開出超離譜條件

1997年，巴西射手朗拿度已是球壇第一前鋒，但他在巴塞隆拿過得不開心，有意離開。 只要有球會願意出錢買斷其合約，朗拿度就可以如願離開。 買斷條款的金額嚇走了不少球隊，但仍有3隊希望得到這名「神級射手」，其中一隊正是蘇超球隊格拉斯哥流浪。

朗拿度1996年以1500萬歐元由荷甲燕豪芬轉投巴塞隆拿，打破當時的最高轉會費紀錄。「大哨」於1996至97年球季為巴塞上陣49場，錄得47球進帳，狀態好得就算出手拉衫都不可能將他攔下，但他在加泰隆尼亞只待了一個球季，就選擇離開。

朗拿度效力巴塞隆拿時可以「無人能擋」形容。（Getty Images）

時任會長突然反枱 留巴塞變離巴塞

巴塞隆拿在球季完結前一個月與「大哨」相討續約，而且更是「賣身級」合約，若果這名巴西神鋒簽字的話，他將會效力到2006年。當時巴塞會長Josep Lluis Nunez曾說：「朗拿度一世都是巴塞人。」那時候雙方基本上已達成協議，一切只待朗拿度簽名。

不過，當雙方達成協議後翌日再會面完成續約手續時，一切突然翻盤，朗拿度當時接受訪問時直言，Nunez突然「反枱」指朗拿度要求的待遇「離譜」，談判破裂，Nunez改口：「一切都完了，朗拿度將會離隊。」

大哨1997年決定轉投國際米蘭。（Getty Images）

朗拿度曾三奪世界足球先生。（Getty Images）

巴塞願意讓朗拿度出走，只要付出買斷合約的2800萬歐元，就可以得到這名「最強前鋒」。1997年的2800萬歐元，於今時今日大約4085萬歐元，於現今球壇不算高昂的轉會費，但在1997年轉會市場仍未陷入「瘋狂」的年代，已是全球最高的轉會金額。

朗拿度於國米渡過重傷的低潮，2002年世界盃重返巔峰，其後更加盟巴塞死敵皇家馬德里。（Getty Images）

朗拿度經理人Giovanni Branchini曾爆料，當時「大哨」合約中的買斷條款金額嚇走了不少球隊，但仍有3隊願意付出這個「天價」數字，分別是國際米蘭、拉素及格拉斯哥流浪。當時的格流於蘇超無敵，自1988年起連續9季奪得蘇超冠軍，故注意力都放在歐洲賽，但曾於70年代贏過歐洲盃賽冠軍盃的他們，卻未曾於歐冠（現改名為歐聯）突破分組賽。

格流與些路迪之間死敵關係相信不用多介紹，些路迪曾於1967年贏得歐冠冠軍，可想而知格流有多想追上死敵，可於歐洲層面亦與死敵睇齊。最直接的方法，正是收購全球首屈一指的射手朗拿度。

這支蘇超班霸當時擁有拜仁勞特立、加斯居尼這兩大球星，又有加度素這名中場悍將，只要得到朗拿度，實力定必更上一層樓。

1997年格流有咩傳奇球星？（按圖放大）

格流為追歐冠 「星期六不用落場」

格流當然知道他們的競爭對手不簡單，意甲當時有世界各國的球星落班，得到朗拿度定必令到意甲的叫座力更上一層樓，而且競爭對手之一為國際米蘭，定可出更高的薪酬吸引「大哨」，故一定要以其他待遇去吸引該名巴西球星。

Branchini曾透露格流開出的條件：「他們告訴朗拿度不用在周六的蘇超比賽出場，只要在歐冠出賽就可以了，他們渴求贏得歐冠冠軍。」

朗拿度為巴西上陣98場入62球。（Getty Images）

+ 2

不過，國米在「大哨」仍效力巴西球隊高士路時，已開始關注這名射手，亦是第一間球會願意出2800萬歐元買斷其合約，最後朗拿度亦選擇了國米，成為阿根廷球王馬勒當拿後第2名兩度打破轉會紀錄的球星。「大哨」轉投國米首季就助球隊贏得歐協盃（現名為歐霸），於各項比賽上陣98場攻入59球，1999年膝蓋重傷，使他失去了3年時間。

膝傷差點奪去「大哨」的足球生涯，但2002年世界盃回勇，奪得冠軍及該屆金靴獎，讓他迎來生涯「第二春」，同年以4500萬歐元轉投皇馬。

若果沒有離開巴塞，朗拿度的足球生涯會怎樣？如果朗拿度選擇了格流，之後又會發生什麼事？

可惜足球沒有「What if」，這一切都只能活於幻想空間，但毫無疑問，1996至97年球季肯定是「大哨」最瘋狂的一季。

重溫「大哨」1996至97年西甲入球

英超流行經典50人．前鋒篇（按圖放大）