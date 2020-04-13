杜奧巴為抗疫義無反顧　借醫院予科特迪瓦政府　為隔離人士送食物

非洲國家科特迪瓦有逾500宗COVID-19新型冠狀病毒肺炎確診個案，5人因病死亡，車路士名宿杜奧巴將名下慈善機構的醫院，借給科國政府作臨時設施之用，並向要自我隔離的人民送食物。

杜奧巴的慈善機構發出聲明，宣布將以科特迪瓦球員Laurent Pokou命名的醫院，借給政府作抗疫之用，政府有決定如何使用設施的權力。不過，外國傳媒表示醫院仍未竣工，但「緊急情況下仍可使用」。據美國John Hopkins大學數據顯示，現時科得迪瓦有574宗確診個案，其中5人死亡。

杜奧巴借出醫院給科特迪瓦政府作抗疫之用。（Getty Images）

市議會首長大讚愛國

Laurent Pokou醫院位於科特迪瓦最大都市阿必仁（Abidjan），市議會首長感謝杜奧巴的幫助，指今次借醫院盡顯其愛國一面，只要工程完成，就會全面用作臨時治療診所之用。科國政府早前宣布，包括阿必仁市13間醫院在內，全國45間醫院將會成為集中治療新冠肺炎患者的中心。

除了借出醫院之外，杜奧巴基金會更向自我隔離的國民送上糧食，讓他們可以安心接受隔離檢疫。

杜奧巴成立慈善機構，為受新冠肺炎影響的人伸出援手。（Getty Images）

除了借出醫院外，杜奧巴更送食物給要自我隔離的市民。（網上圖片）

杜奧巴球員生涯效力過多間球會，最成功必數車路士。兩度效力「藍戰士」的他，為支英超勁旅上陣381場，並攻入164球，助車路士4度奪得英超冠軍、一次歐聯、4次足總盃冠軍及3次聯賽盃冠軍。

杜奧巴亦是科特迪瓦國家隊的神射手，12年國家隊生涯上陣105次攻入65，更為科國於2006年世界盃對阿根廷一役，射入科國首個世盃入球。杜奧巴於2006及2012年兩度助科國殺入非國盃決賽，但兩次都與冠軍擦身而過。

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