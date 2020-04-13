【美女郊遊遊】首集行山挑戰針草帽　兩美女主持上針山已花3小時

由陳欣妍（Shirley）及沈殷怡（Shirley）主持的ViuTV行山節目《美女郊遊遊》昨晚首播，首集即挑戰行山界其中一線艱辛路線「針草帽」，上落過千米，全程超過15公里，起步不久，沈殷怡已經要將包囊交給何啟華（Dee）背負，最終他們花了近11小時半，由朝行到晚，才抵達大帽山頂。

《美女郊遊遊》首集行山路線是麥理浩徑第7及第8段，由城門水塘出發，經針山、草山及四方山，上到高957米的全港最高峰大帽山。參加過毅行者，或者普通香港山友都清楚，「針草帽」是麥徑最艱辛的一段。據節目資料，她們由城門水塘行到上大帽山頂，上升1500米，下降1200米，全長15.4公里。

大家覺得甚少遠足經驗的陳欣妍及沈殷怡要花多少時間完成？

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陳欣妍（Shirley）及沈殷怡（Shirley）首集就由城門水塘出發，行「針草帽」。（ViuTV截圖）

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。「針草帽」的路線絕對不簡單，對體能及意志都是考驗。（ViuTV截圖）

陳欣妍及沈殷怡挑戰「針草帽」，行到死死下：

+ 20 + 19 + 18

在早上8時32分，她們在山藝教練Sunny的帶領下，踏上登針山的路，但個半小時後，仍在攀登針山的山路上。沈殷怡在中途已經將她的背囊交給嘉賓「團隊好友」何啟華負責揹，其後陳欣妍亦將自己部分飲品交給何啟華。行到11時半，她們才登上532米高的針山頂，花了3小時。

之後，下午3時5分，她們終於來到行路第二座山峰草山，之後用了35分鐘落到鉛礦坳，完成麥理浩徑第7段。在下午4時15分，她們由鉛礦坳出發，往四方山進發。最終，她們花多近4小時，在晚上8時02分，行到大帽山頂。全程行了11個半小時，完成「針草帽」的挑戰。

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在節目尾，兩位女主持再次介紹行山路線。（ViuTV截圖）

在節目尾的「非常正路資訊」，兩位女主持都明言「針草帽」不適合新手，新手最好分段去行，其實對於少運動的新手而言，這兩段麥理浩徑都較為困難。據漁護署資料，「針草」的麥徑第7段難度有3粒星，屬於「費力」，而第8段上大帽山的難度更加是4粒星，屬於「難行」。

此外，今集節目亦滲透了之後集數的花絮，例如有陳欣妍穿三點式泳衣在沙灘上奔跑，還有沈殷怡穿着睡衣，睡眼惺忪般從營帳出來。

她們建議大家分段行，別要一次行「針草帽」。（ViuTV截圖）

行山背囊真好重，建議攜帶以下裝備：

+ 14 + 13 + 12

行山仲要注意行山禮儀，先至得人鍾意：