【法甲】《隊報》披露賽會預備6月中復賽　封城令延長或添變數

歐洲各大足球聯賽復賽在望？ 德甲及意甲先後傳出恢復賽事的日子，根據法國傳媒《隊報》的消息指，法甲賽會表示希望在6月3日或6月17日重開賽事，並在38日內完成賽季，當中包本地盃賽決賽。

歐洲的新冠肺炎疫情稍為放緩，德甲及意甲分別曾經傳出在5月復賽，但一直未有確實日子。在3月16日後一直停擺的法甲，賽會在上周五（10日）進行會議後達成共識後，法國《隊報》取得有關秘密文件，指賽會希望在6月3日或6月17日重啟聯賽，並預料在7月25日完成餘下賽事。

《隊報》表示賽會方面仍未決定是否以閉門形式完成所有賽事，而在聯賽復賽後，各支球隊需要在3日踢一輪賽事，確保足夠時間可以完成升、留級附加賽。

法國足總盃及法國聯賽盃的決賽，班霸巴黎聖日耳門將分別與里昂及聖伊天爭奪兩項錦標，被指暫定在6月27日及7月11日上演。

德國聯賽有望5月復賽 料閉門作賽至今年底

傳意甲5月底復賽7月中完季 料閉門作賽至明年1月

早前在PSG主場上演的歐聯16強同樣以閉門形式進行。（資料圖片／Getty Images）

冀新球季823開鑼 較原定遲兩周

根據《隊報》了解，新球季將會在8月23日展開，較原定的8月7日延後兩星期。該報稱，賽會選擇7月25日完季，是希望預留足夠空間處理附加賽，並期望在8月2日前完成所有附加賽。

英國《每日郵報》指出，法甲匆匆訂下復賽日期，是轉播費作祟，因為beIN Sports、Canal Plus及DAZN等多個轉播法甲的平台，若法甲繼續暫停聯賽的話，將拒絕支付轉播費。

不過法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在周一發表的電視講話中，將封城令及限制出行令延長至下月11日，並稱7月中前亦不能舉辦節日慶祝活動，使原定6月底的F1法國站及7月的環法單車賽大有機會改期，所以法甲能否在6月中復賽仍有不少不確定性。