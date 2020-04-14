【英超】熱刺受球迷壓力撤回補貼申請　高層減薪保普通員工飯碗

熱刺早前表明將申請英國政府的補助計劃，以公帑為一眾非競賽員工繳付薪金，不少熱刺球迷對球隊高層的決定大為反感。 熱刺在英國時間周一（13日）發表聲明，在聆聽球迷的聲音後，決定收回早前的決定，在5月底前亦不會參與政府的資助計劃。

歐洲球壇在新冠肺炎下，不論賽程及財政上同樣大受影響，就如利物浦亦一度希望申請英國政府的資助，紓緩其財政壓力，但惹來極大反響，逼使利物浦的高層最終決定「跪底」，收回成命並向球迷們致歉。

利物浦「跪低」放棄政府資助 CEO發信向球迷致歉

熱刺早前決定申請英國政府資助，引起不少球迷的反對。（資料圖片／Getty Images）

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新主場在去年剛落成的熱刺，背負沉重經濟壓力下，在早前已宣布隊內550名員工減薪兩成，及後更宣布申請政府資助，當然使一眾熱刺球迷不滿。不過，熱刺在周一透過官方網站發表聲明，表示球隊決定收回早前的兩個決定。

熱刺在得知球迷們對早前措施的看法後，宣布所有非競賽員工將不會減薪，在4月及5月獲得全數的薪金，只有管理層才會減薪。參加英國政府資助的計劃同樣受到爭議，熱刺在聲明表示暫不申請援助，除非有突發的情況發生。

熱刺聆聽球迷們的意見，決定收回早前兩項決定。（資料圖片／Getty Images）

熱刺主席利維（Daniel Levy）對球會早前作出錯誤決定道歉，「作為球隊的主席，我對早前的決定向球迷們致歉，我們從頭到尾也是希望為保護員工的職位出發，所以才嘗試不同的做法。我們將會謹記球迷的意見，並繼續為社區貢獻，希望球迷們依然以熱刺自豪。」

熱刺同樣在聲明中宣布，熱刺球場將成為新冠肺炎病毒檢測站，為其他人進行快速測試，同時為醫護人員減輕壓力。

熱刺主席利維在聲明中，向球迷們致歉。（資料圖片／Getty Images）

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