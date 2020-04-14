【足球】到底幾時先有波睇　英超意甲法甲西甲預備開操歐聯快來了

沒有足球的日子，不止球迷心癢難捺，各大聯賽和球會也如熱鍋上的螞蟻，對重啟比賽急不及待。 「到底仲要等幾耐先有波睇？」疑問每天也在反覆縈繞，從近日歐洲各個賽會的態度，相信大部分球隊有望陸續於5月復操，歐聯也在計劃新賽程，不過仍有一個問題未解決。

德甲：最先復操 也會最先重啟聯賽？

先說德甲。德國一度為歐洲新型冠狀病毒Covid-19疫情最嚴重地區之一，惟當地死亡人數相對鄰近地區重災區低很多。周一（13日）新增確診人數2402宗，創本月新低，累積增至130072宗，3194人死亡。疫情高峰期似乎已過去，政府或在4月19日放寬市民各種限制。

上星期拜仁慕尼黑等多支德甲球隊陸續復操，即使只是球員各自單獨進行簡單訓練，或相隔一段安全距離傳球或射門，已為聯賽重啟露出曙光。據了解德甲有意在6月重開聯賽，聯賽將以閉門形式舉行，預料2021年之前不會讓球迷或公眾人士入場。

一齊睇吓拜仁、法蘭克福復操情況（按圖放大）

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英超、英冠：5月底復操 球員隨時候命

英國確診人數由4月9日單日最高峰的逾8600人，到4月13日回落一半至4300多人，一度入住深切治療部的首相約翰遜亦已出院。至今88621宗確診，11329人死亡，疫情同樣有放緩跡象。

比起英超，英冠、英甲、英乙對復賽更加心急，希望6月6日開始閉門作賽。英超本周五（17日）會跟20間球會商討，日期表面看來未有消息，不過據英國傳媒稱，各大球會已向球員發出內部電郵，指示球員：「5月初開始減少在家訓練，預期5月底恢復小組訓練，取消原有球季後外遊計劃，以及隨時準備48小時內再度進行足球活動。」

如此一來，5月復操，6月重啟聯賽的時間表，看似一樣適用在英超身上。

英超球星疫情下正在做什麼（按圖放大）

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法甲、意甲、荷甲：全部都是6月？

法國疫情在4月初進入高峰，4月3日單日新增超過23000宗，之後反覆回落，至4月13日不足4200宗。累計136779宗，14967人死亡。意大利的疫情退潮較慢，由3月23日逾6500宗的高峰，至4月13日仍有3153宗新增個案。累計159516人確診，20465人死亡。荷蘭單日確診人數「屢創新高」，4月13日終於跌回三位數，新增964人確診。累計26551人確診，2823人死亡。由此可見，三個地方目前仍然水深火熱。

法國《隊報》得到法甲賽會內部文件，指他們有意在6月3日或6月17日重啟聯賽，並在8月23日開展新球隊，只較原定開季日期遲兩星期。

就算是仍處於危機之中的意大利，也計劃5月開操。意大利足總主席Gabriele Gravina希望5月初為所有意甲球員作病毒測試，讓球隊可以盡快復操。他仍要跟各大球會商量復賽詳細時間表，指出沒有完季日期限期「死線」，目標是完成賽季。荷甲早前亦討論，以6月中為目標，希望到時可以恢復賽事。

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西甲：5月底、6月初還是6月底？

西班牙自從3月下旬疫情進入高峰，至近日才有好轉，4月13日新增3200多人確診，是3月18日以來最低，也是創下單日新高的3月26日以來，首次連續兩日跌至4000宗以下。累積170099人確診，17756人死亡，包括前皇家馬德里會長辛斯。

西甲會長Javier Tebas日前指出，重啟聯賽有三個日期選擇：5月28日，6月6日或6月28日。「情況較好的話，可選5月28日」。從當地情況來看，似乎有一定難度，6月底的方案或較可行。

美斯在家陪子女（按圖放大）

歐聯、歐霸：8月有得睇

各大聯賽均需延期，歐聯、歐霸怎麼辦？西班牙最大廣播電台Cadena SER報導，兩大歐洲球會盃賽料在8月上演。

因應各地情況有所不同，歐洲足協以及歐洲球會協會（ECA）以7月為目標，重啟球季。如是者，歐聯和歐霸計劃在8月恢復舉行。

由於2020歐洲國家盃已因應今次疫情押後一年，今個夏天正好用來補賽。歐聯和歐霸兩大盃賽餘下的八強、四強及決賽，建議在8月份兩個星期內完成，形式是一場過在中立球場閉門舉行。惟有指不是所有球會都同意這個構思，不知道會否因而節外生枝。

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沒有足球下的選擇

換言之，球迷仍需要耐心等待到6月份，各大聯賽才有望陸續再次展開。

無波睇的5月，大家可以做什麼？可以上網欣賞白羅斯聯賽，或者轉一轉口味，欣賞一下剛剛順利開新球季的台職棒。

暫時未能外出行山，看美女行山節目解悶之餘，也可以先在網上做足功課，選定路線，到疫情過去，便可立即出發。當然也可以重溫昔日一些關於運動的劇集，從誇張的絕技中得到娛樂。

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