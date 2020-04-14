【港足】小港腳杜國榆投芬超老牌球會　新冠肺炎令註冊手續押後

香港年青球員在歐洲帶來好消息，香港23歲以下代表隊成員杜國榆將加盟芬蘭超級聯賽球隊赫爾辛基體育會 (Helsingfors IFK)。這位曾在西乙B聯賽落班的小港腳，有望在當地新冠肺炎疫情好轉下，正式跟球會辦理註冊手續。

現年22歲的杜國榆（Remi）是法台混血兒，並在香港土生土長，青年軍時代曾效力傑志及香港飛馬，及後到美國升學，先後入選港足U23參戰2018雅加達亞運、U23亞錦賽外圍賽，並於去年初助港隊衛冕省港盃。

完成美國學業後，Remi在2019年初加盟西乙B球隊胡米利亞（FC Jumilla），正式踏上職業舞台，惟及後因球隊解散，終在經理人公司協助下到芬蘭尋找落班機會，跟芬超赫爾辛基體育會 (Helsingfors IFK)簽下一紙合約。

杜國榆（後排右三）3月曾代表球會在友賽中正選披甲。（HK Sports Solutions Facebook圖片）

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據了解，Remi早在1月就已抵達芬蘭到赫爾辛基跟球會報到，他曾在3月初的熱身賽中為球隊正選上陣，而經多個月試腳後，獲邀正式加盟。不過，芬蘭各級別聯賽因新冠肺炎而延期，原定4月開季的聯賽將押後至6月展開，其加盟需待辦理註冊手續後才可落實。

杜國榆現正跟隨球隊操練。（HK Sports Solutions Facebook圖片）

赫爾辛基體育會早在1897年成立，是芬蘭老牌球會。球會在1930至1960年代曾多次奪得芬蘭頂級聯賽冠軍，並曾參加歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）及歐洲足協盃（歐霸前身），惟近年在已多次降班至次級聯賽打滾，直至去年才再重返芬超，球隊上季聯賽在12支球隊中以第7名完成。

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