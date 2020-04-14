「亞洲候鳥」伊藤壇走上教練之路　由零開始建隊培養足球小將

2004年，本地波仍然是「港甲」年代，出現了陌生的面孔。那些年援將多來自南美的巴西和非洲多國，日本球員絕無僅有。伊藤壇加盟傑志，表現出色，足以在賀歲盃的港聯隊披上10號球衣。 16年之後，伊藤足跡遍亞洲，為22個國家與地區的球隊，在國內獲譽為「亞洲候鳥」。鳥倦知遇，伊藤返回家鄉札幌，展開足球人生第二部。

44歲的伊藤壇出生在北海道札幌市，去年5月在關島聯賽球隊NAPA Rovers退役，今年2月加入日職聯（J-League）球隊北海道札幌岡薩多設立的體育會，今日正式就任一家通信制高中的足球部監督。

伊藤壇與高校校長簽約。（伊藤壇twitter）

通信制高校類似遙距課程，學生毋需每天上課，自行決定每周回校接受指導的次數，及回家完成功課，修畢相當時間便會畢業。伊藤擔任創部監督，要由零開始招募球員並執教，希望來年可以開始訓練，用足球協助學生成長，首要目標是在2023年於札幌舉行的全國高校運動會出場。伊藤稱希望「把22個國家和地區出場的經驗，全部融入在指導方面，推動學生實踐校訓，『夢．挑戰．達成』」，並希望高校學生向着高校冠軍、職業球會甚至國腳等目標追逐。

伊藤壇創造高校球隊，可以使用北海道札幌岡薩多的練習場地。（網上圖片）

伊藤在1999年效力剛剛升上J2的仙台維加泰，兩年後轉到新加坡落班，展開足球浪人生涯，廿年來遊歷亞洲不同地方。他於2004年來港加盟傑志，上陣為球隊在友賽2：1擊敗意甲勁旅AC米蘭，05年離隊，08年又曾回歸香港，為屯門普高上陣。伊藤接下來繼續修行般的足球生涯，面對不同的足球環境，故事近來在日本惹人關注，他不但登上電視節目，亦著書立說，講述自己欠缺經理人之下，如何在海外得到合約。

遊歷多國，伊藤壇回鄉展開足球生涯新一章。（伊藤壇FACEBOOK）

伊藤壇去年造訪傑志訓練基地，與舊隊友見面，與負責裝備的波記合照。（伊藤壇FACEBOOK）

伊藤留下足印的22個國家和地區：

日本、新加坡、澳洲、越南、香港、泰國、馬來西亞、汶萊、馬爾代夫、澳門、印度、緬甸、尼泊爾、柬埔寨、菲律賓、蒙古、老撾、不丹、斯里蘭卡、東帝汶、關島、塞班島