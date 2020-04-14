【NHL】加拿大冰球員Colby Cave疫情下孤獨離世　妻子感人淚別

一個星期之前，Colby Cave臨睡前告訴妻子他頭痛。那一個晚安吻，成為兩人的最後一次。 這個只有25歲的NHL冰上曲棍球員，因腦出血被緊急送院，手術後延至美國時間周日離世。由於美國新型冠狀病毒肺炎Covid-19疫情嚴重，家人未能陪伴在側，令這個愛笑的大男孩最後一程獨自上路。

Colby Cave 1994年生於加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）西部中央的小城市北巴特爾福德（North Battleford），少年時期效力家鄉球隊Battlefords Stars，是當地小聯盟聯賽中的明星。2011年1月，16歲的他升上少年冰球最高水平的聯賽，轉投薩斯喀徹溫省西部另一球隊Swift Current Broncos。

他在Broncos不斷磨練球技，進攻和防守方面均日漸進步，加入球隊第三年當上隊長。2013/14球季錄得72戰33入球37助攻的恐怖數據，之後一年更錄得72戰35入球40助攻，即平均每場超過一次入球或助攻。

他在2014年入選NHL選秀，卻沒有球隊揀中，終在2015年4月被波士頓棕熊（Boston Bruins）羅致，簽下一份新人基本合約（年薪不得高於92.5萬美元）。

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他在NHL發展不及小聯盟時期順利。加盟棕熊後，下放到球隊在發展聯盟的球隊Providence Bruins磨練4個球季，直至對上兩個球季開始獲得一隊和NHL上陣機會。

2019年1月，他離開棕熊體系，回到加拿大轉投愛民頓油人（Edmonton Oilers）。他有不少上陣機會，入球和助攻數字卻始終未能取得突破。 他總共為兩支球隊67次在NHL比賽上陣，取得4入球5助攻。

上周一深夜（6日）他因為腦部膠樣囊腫（Colloid cyst）導致腦出血，上周二凌晨（7日）進行緊急手術，他的妻子Emily當時在Instagram發文表示：「昨晚和今天是我一生中最難熬的一天。Colby正在做手術，醫生正在搶救他的性命，我們需要奇蹟。請為我的丈夫和最好朋友祈禱。」

手術後，Colby Cave一直陷入人工昏迷，無助的Emily只能每天IG發文訴衷情：「請你醒來，請你醒來。我只能夠不斷追問：他是會醒來的，不是嗎？」還指出由於新型冠狀病毒Covid-19的關係，她跟Colby雙親均不能在床邊陪伴，只能隔着玻璃窗看他和用對講機跟他說話。

「我們不知道何時才可以再見到他，護士將他的結婚戒指綁在足踝」，Emily深情地說，「我夢想能夠再次觸摸你，聽到你的聲音，緊握你的手3次（編按：說我愛你的意思）和吻你。我深愛你，失去我的摯友，我的心已支離破碎。」

之後一日她說：「Colb，我正在等你。多年來我一直讓你等待，現在是時候輪到我等你。我要你等我數年才肯跟你拍拖，（結婚當天）在聖壇前也要你等，每一天趕着出門亦要你等，在餐廳揀食物同樣要你等。Chester（家中小狗）也要你等牠小便或玩耍。我可以一直數下去，你一直在等待我們，現在我們來等你，無論多久我也會等你。」

Colby Cave妻子連日發出深情帖文（按圖放大）

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妻子：「每個細胞也失落」

可惜天不從人願，Colby延至4月11日離世。這天Emily上戴一張她伏在他身上的照片，寫上一封感人悼念：「給我一生最愛和最好朋友Colby：我心碎了。當我想到不能再見你、觸摸你和跟你牽手的巨大身心痛楚實在難以承受。」

「你現在和將來都是我的男人，我的英雄，我一生最美好的事情。我從未想到在我們結婚一周年來臨之前，會成為寡婦。」

「即使失去你，我身上每個細胞也感到失落，我承諾會繼續令你感到自豪。你是我最好的朋友，丈夫，狗狗的父親以及……噢我多希望能看到你成為孩子的父親。Colb，我們很快便會再見面，你會在天堂跟我濕吻，在此之前你會陪伴我走每一步。」

「我不想停止寫字，正如我今早不想停止牽你的手。你是我的一切，永遠也是。多謝你成為我的守護天使。」

Emily今天（美國時間周一晚上）再發新帖文，上載兩人去年7月結婚時，宣讀誓詞的影片，「上星期這個時間，Colby說他頭痛。我不知道那會是我們臨睡前最後一次晚安吻。今晚我不停重覆聽他宣誓，幫助舒緩痛楚。我愛你Colb，多謝你令我成為世界上最快樂的妻子。」

Colby Cave與妻子甜蜜回憶（按圖放大）

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家鄉球迷創新方式悼念

感到傷感的不止Colby的妻子和家人，一眾冰球迷同感哀痛。疫情之下，他們想出新點子來悼念這位冰球界新星。

在他的家鄉北巴特爾福德，數百架汽車在16號高速公路排成一列長長車龍，向他致敬。當地也有市民保持社交距離下，製作三組大型標語「Colby」、「Cave」、「#12」紀念他。12號是他生前效力愛民頓油人（Edmonton Oilers）時所穿球衣號碼。