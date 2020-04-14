【中超】前曼聯球星新冠肺炎康復出院　IG感激山東醫護照顧

中超山東魯能中場費蘭尼（Marouane Fellaini）3月確診新冠肺炎，入院接受治療，3個星期後終於康復出院，於instagram宣布時感激醫護人員照顧。

中國山東省濟南市委建委3月22日在官方網站公布，一名32歲外籍人士於3月19日由新加坡乘搭航班到達上海浦東機場，之後前往上海虹橋火車站，再乘搭高鐵到達山東濟南西站，再由專車接載往集中隔離點作醫學觀察，3月21日作篩查後，確診感染新冠肺炎。

多間內地媒體指，該確診人士年齡及行程都與效力山東魯能的費蘭尼相符，經進一步了解後，得悉費蘭尼已確診，於濟南市傳染病醫院作隔離治療。

費蘭尼入院時十分精神（instagram @fellaini）

費蘭尼自己亦在IG公布確診消息，當時未有出現病徵，只見這名前曼聯中場精神不錯。在住院期間，費蘭尼亦數次上載自己在隔離病房操體能的片段，似乎沒有病徵，最後終於在3周後出院，高興地在IG公布消息。

費蘭尼感激醫護人員照顧。（instagram @fellaini）

勉勵球迷「繼續奮鬥」

費蘭尼於IG寫道：「我打從心底感謝醫院及球會的醫護，在我住院期間十分照顧我，而且用心讓我在生病時感到好過一點。現時最艱難的時間已過了，一起繼續奮戰，這才是最重要！」

費蘭尼2019年離開曼聯，轉投中超山東魯能。去年他在中超上陣22場，為山東攻入8球，最終排第5，未能打入亞冠盃。山東去年亦有亮相亞冠盃，於小組首名出線，惟入到16強兩回合4：4打和，互射12碼不敵廣州恒大出局。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）