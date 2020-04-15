美國職棒大聯盟紐約洋基隊老闆病逝　享年63歲

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美國職棒大聯盟紐約洋基隊（New York Yankees）老闆之一的施泰因布倫納（Hank Steinbrenner）周二（14日）病逝，享年63歲。

外電報道，施泰因布倫納在佛羅里達州清水市（Clearwater）的家中去世，家人皆陪伴在側；而他長期患病，死因與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）無關。

家屬在聲明中謂：「施泰因布倫納擁有一顆真誠和謙卑的心，很珍惜與身邊人的深厚關係。他自小就在洋基隊的大家庭內，一生都非常熱愛運動和競技比賽。失去他令我們甚為悲傷，並將永遠懷念他！」

施泰因布倫納是洋基隊傳奇老闆George Steinbrenner的長子，與50歲的弟弟哈爾（Hal Steinbrenner）一同擔任洋基隊的常務合夥人兼聯席主席，近年主要在洋基隊位於佛州的辦公室工作，球隊日常事務大部分由哈爾負責。

洋基隊是全球價值最高的職業運動隊伍之一，Forbes估計球隊目前市值高達50億美元，在職棒大聯盟中排名第一。

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