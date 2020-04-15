【美女郊遊遊】深入馬鞍山礦洞探秘　原定登大金鐘但美女主持縮沙

由陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）兩位靚女主持的ViuTV行山節目《美女郊遊遊》昨日播出第二集，她們及攝製隊先挑戰馬鞍山礦洞，再打算行山經大金鐘，到昂平玩滑翔傘。 然而，兩位靚女嫌上大金鐘辛苦，最後避過這座高山直接去昂平，要「團隊好友」何啟華（Dee）在大霧中上山。

第二集的《美女郊遊遊》以馬鞍山為主題，上半部先到馬鞍山礦洞探險，她們多次強調，由專人帶領才可探遊礦洞，叫觀眾千萬不要貿貿然去探險。

她們首日拍攝行完「針草帽」後，第二日的拍攝就會去馬鞍山探礦洞。（ViuTV截圖）

由於礦洞危險，所以節目沒有透露其確實位置。（ViuTV截圖）

在礦洞之中，陳欣妍及沈殷怡沿繩慢慢行落下斜的礦洞，首先尖叫的是沈殷怡，她要蹲下來慢慢走，她覺得路很斜很滑，十分難行。

陳欣妍在路上一馬當先，但突然間，有工作人員叫她別要靠近一道石壁，原來石壁上有一群蝙蝠！兩位女主持的反應可說是各走極端，陳欣妍馬上驚到流淚，不知所措，害怕蝙蝠飛到自己身上；相反，在後面的沈殷怡興致勃勃，走到蝙蝠群前研究，高興地說：「你哋個樣好搞笑，全部都是BB！」

陳欣妍嚇得梨花帶雨 沈殷怡興致勃勃（按圖重溫）

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兩人之後見到一個洞內水池，再去介紹以前礦工居住的地方。出洞後，陳欣妍講到被蝙蝠嚇到喊，「其實都不是太核突，只是我什麼都怕，比較細膽。」

工作人員問她：「你覺得一個人幾變態才喜歡蝙蝠？」陳欣妍想了一想，才回答：「通常變態的人是看不出來。」

之後，攝製隊就問十分喜歡蝙蝠的沈殷怡：「剛才Shirley話變態的人都喜歡蝙蝠？」沈殷怡答：「你怎知我是變態的？我是變態的！」

來到這個分岔口，她們選擇直接行去昂平。（ViuTV截圖）

之後，她們就去行山，原定沿馬鞍山郊遊徑上山，之後登大金鐘，再落昂平玩滑翔傘。

原定路線長6.2公里，上攀400米，下降200米。他們在早上10時8分踏上馬鞍山郊遊徑，不過，行到一個分岔口時，陳欣妍及沈殷怡不約而同地表示，不想兜路上大金鐘，想直接行到昂平，最後要何啟華一個跟另一隊攝製隊上大金鐘。

她們都不想上大金鐘了！（ViuTV截圖）

陳欣妍第二度嚇到喊（按圖重溫）

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在早上11時45分，陳欣妍及沈殷怡就行到昂平，至於何啟華行到下午2時37分才登上536米高的大金鐘，但行山當日十分大霧，他們在昂平及大金鐘都幾乎伸手不見五指。

陳欣妍及沈殷怡原定會在昂平玩滑翔傘，其中陳欣妍畏高，一直不想玩，甚至哭起來，最終教練認為當日天氣危險，教練說：「如果發生什麼事，我就要養她一世，所以不建議。」在旁的陳欣妍聽完之後，彷彿鬆一口氣。

最後，最令觀眾期待的或者是下集，因為陳欣妍及沈殷怡將會參加峽谷挑戰，在預告片見到兩人會穿十分性感的三點式泳衣落水！

最期待畫面下集出現……

行山記得注意行山禮儀：