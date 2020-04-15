【足球熱話】C朗示範在家工作兼顧湊仔　提議葡萄牙全隊捐獎金

留在家鄉馬德拉島的祖雲達斯球星C朗拿度，平時是怎樣訓練呢？ C朗獲得當地球會國民隊准許，到他們的主場練波，但此舉引來爭議，有人認為C朗不守疫情下的規矩。C朗還會在家中健身，練習仰臥起坐（Sit-up），期間更將一對子女當成椏鈴，一邊做Sit-up，一邊舉起孩子，孩子們亦很享受凌空升降的感覺，一家人玩得很開心。

新冠疫情在意大利擴散前，葡萄牙國腳球星C朗就已經離開都靈，回到家鄉馬德拉島。長期在家，沒什麼做好，C朗不時在社交網站分享他在家健身的照片或短片。雖然C朗家中不缺器材，但健身不一定要靠器械，只要有張墊，就可以做Sit-up。

爸爸在家中工作，年幼子女纏住爸爸玩，可能不少這段時間在家工作的朋友都經歷過，C朗也不例外。正當C朗做Sit-up時，一對子女就來到後面，幫忙托起C朗的頭部，似乎他們也想出一分力，幫爸爸做Sit-up。

c朗放上一家人食飯的合照，日前祝大家復活節快樂。（C朗Instagram）

C朗沒有叫子女走，而是將兩名小朋友當成啞鈴，既可加強訓練，又可以跟孩子玩，可謂一舉兩得。C朗一邊做Sit-up，一邊用右手單手舉高女兒。做了5下之後，C朗就放下女兒。可能C朗都覺得單手有點辛苦又危險，所以之後轉用雙手，分別舉起女兒及兒子做Sit-up，兩名小朋友都玩得很開心。

此外，早前有傳媒影到，C朗到葡甲球會國民隊的主場操練，練習射門，惹來爭議。當地衛生部的官員Pedro Ramos說：「C朗跟其他市民一樣，沒有特權，他可以去訓練，但需要尊重規則。」

C朗湊仔健身大法：

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早前有傳媒影到，C朗到葡甲球會國民隊的主場操練。（太陽報）

國民隊主席Rui Alves則表示：「C朗聯絡我們，我們很喜歡給予他這個機會。我們一直有遵從馬德拉島衛生部門對新冠肺炎的指引，保持社交距離。C朗是一位超級專業的球星，是我們所有人的驕傲。史上最強的球員是在我們這個小島出世的。」C朗轉投士砵亭之前，在1995至1997年效力國民隊的青年軍。

另外，效力曼城的葡萄牙國腳貝拿度施華透露，葡萄牙國家隊捐出一半晉級2020年歐國盃獎金的決定，是來自C朗的提議。貝拿度施華說：「幾日前，他建議捐出獎金。我們打入了2020年歐國盃，現已改到2021年舉行。他的提議是捐出我們部分獎金，我覺得我們國家隊及球員會捐出一半。」之後，葡萄牙足總發聲明，指球員捐出一半晉級2020年歐國盃的獎金，予足總成立的援助基金，主要幫助效力非職業球會的球員。