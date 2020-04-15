【中甲】前港足主帥加利韋特離南通支雲　受訪談疫情：中國較安全

前港足主教練加利韋特（Gary White）去年8月起執教中甲南通支雲，這位英籍主帥上季雖帶領球隊護級，更獲續約帶領新球季，惟球會早前公布由前上海上港助教謝暉接任主教練職務，令韋特連續4次在執掌球隊不足1年下離任。 而在新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）蔓延至全球下，部份人都十分好奇韋特在中國的執教經歷，他接受英國傳媒訪問時，就大談自己疫情下在國內的所見所聞。

英格蘭籍的韋特在2018年9月執起港足教鞭，一度帶領港隊自2010年後再勇闖東亞足球錦標賽決賽周，惟他在同年12月、上任不足3個月後突然請辭，引起外界不少批評聲音。

他離開港足後僅1日，當時身處日乙的東京綠茵即宣布，韋特將上任球隊監督一職，不過綠茵最終聯賽成績未如理想，韋特執教半季後黯然離隊。

加利韋特曾帶領港隊殺入東亞足球錦標賽決賽周：（按圖放大）

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上季助南通支雲護級 續約3個月後請辭

韋特於去年8月轉投中甲南通支雲，領軍在當季最後6輪聯賽保持不敗，包括在煞科戰絕殺應屆中甲冠軍、擁有前曼城球星耶耶托尼坐鎮的青島黃海，助球隊戲劇性護級成功。雖然南通支雲在上年12月中提前跟韋特續約，希望在對方帶領下備戰新賽季，惟受新冠肺炎疫情影響，原定1月30日開鑼的中甲因而延期。

意想不到的是，在新賽季展開之前，南通支雲就在3月公布由前上海上港助教謝暉出任球隊主帥，意味球隊經已跟韋特解約，結束近7個月任期；而如連同韋特在2017至2018年任教中華台北在內，這位英籍教練已連續4次在執掌未夠1年下離職。

中甲南通支雲去年12月中才跟韋特續約，誰料後者在新球季開始前已離任。（南通支雲官方網站）

談中國新冠肺炎情況 「另一個層次的天災」

雖然韋特的最新去向仍然未明，惟他最近曾接受英國傳媒訪問，大談在新冠肺炎疫情下，自己在國內的所見所聞。曾任巴哈馬群島主教練的他指，即使自己見識過巴哈馬的颱風及日本地震等天災，但卻認為今次疫情是「另一個層次」，而在聯賽停擺下也讓他對教練生涯有不一樣的體會。

他稱：「當你在思考戰術時，很難得沒有人在跟你討論，感覺很奇怪。這段時間我都留守在家，跟妻兒每日見面；作為教練，在正常情況下，這根本是不可能發生的事。」

加利韋特受訪時大談自己在中國疫情下的所見所聞。（資料圖片）

為家人留守中國 讚政府防疫「好得難以置信」

韋特透露在中國爆發疫情初期，球隊大多外籍職員都回鄉暫避，但自己沒有猶豫地選擇留守國內，「我老婆是中國人，兒子年紀也很輕，我還可以去哪裏？對我來說，目前中國似乎還比世界其他地方安全。」

韋特過去曾透露自己熱愛中國，甚至在納比卸任國足主教練之後，一度公開表示願意擔任國足主帥。他讚揚中國政府的防疫工作「好得難以置信」，「可是仍有很多外遊個案，令大家都很緊張及擔心，希望一切盡快回復正常。」

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