CBA開季未有期　中國國家體育總局延長禁賽令至7月

中國職籃CBA本來1月開季，但因為新冠肺炎於中國武漢爆發，故改期到4月中開鑼。 由於中國國家體育總局日前宣布，延長所以體育賽事的禁賽令，加上中國的封國政策，令到CBA需要再次改期，或要於7月才可上演。

CBA今年球季本於1月24日展開，但因為新冠肺炎於中國境內爆發，決定改期於4月15日開季。不過，中國體育總局於3月底以控制疫情為由，禁止大型體育活動，令到CBA於4月開季寫上問號。據了解，CBA近日開會決定，再將開季日延期，至少到7月才可開鑼。

CBA開季一延再延。（新華社）

除了體育總局的政令外，另一個逼使CBA延遲開季的是中國外交部在3月底頒布的入境禁令。這個入境禁令針對非中國國民，除了外國人士外，擁有中國永久居留權的人士亦不得入境。據悉已有多名球員因為限制而未能入境中國。

CBA賽會暫時未有一個明確開季日期，一切都需要中國政府批准才可作出最終決定。更逼切的是，2019至20年球季仍未打完，本身常規賽於3月中已經要打完，現時應該進行季後賽，總決賽定於4月26日開波，並於5月13日完結，但由於新冠肺炎疫情問題，CBA仍要決定是否取消19至20年球季。

有CBA球隊已經開操，包括全接觸練習。（新華社）

CBA早前已開始召回外援。（新華社）

陷入混沌的中國職籃

CBA現時一片混亂，部分外援已重返中國並完成14日強制隔離，部分球隊更已開操，並包括全接觸訓練，其他球隊則讓球員自行操練，保持社交距離。由於今季能否繼續仍是一個問號，部分今季後變自由身的球員透露，球會已商量續約，希望到7月再開波時仍有球員可用，亦有球隊讓外籍球員離開中國，等待賽會決定賽季命運再作打算。

CBA陷入一片混亂，各隊各有盤算。（新華社）

《ESPN》指有CBA外援表示，只要球會繼續發薪，就會繼續留在中國，主因是不想一出一入就要接受兩次14日隔離的麻煩。CBA日前宣布為了減輕營運壓力，管理層將會接受減薪，CEO減薪35%，總監以及上級別降薪15%至30%，並呼籲各球會響應。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）