【足球熱話】尼馬阿媽神秘小鮮肉男友　擅打機愛騷肌男女也OK

巴西球星尼馬（Neymar）的52歲母親，Nadine Goncalves戀上年輕30載的小鮮肉男模，消息震撼全球八卦新聞版面。 這宗超級忘年戀的資訊未及消化，巴西傳媒已不斷為這個較尼馬還要年輕5年的小伙子「起底」，揭開他的多重身份，最新消息更指他是雙性戀，曾介入一對男同性戀人之中。

現年只有22歲的泰亞高拉莫斯（Tiago Ramos），3日前與尼馬母親Nadine Goncalves分別在Instagram上載一張互相依偎深情對望的溫馨合照，加上一句「無法言喻」，公開兩人的戀情。

兩人年紀相差接近30歲，Nadine長子尼馬也較此子大6年，不禁令人目瞪口呆。年過半百的Nadine，說得上是徐娘半老風韻猶存，可是站在一臉稚嫩的泰亞高拉莫斯身邊，始終比較像是一對母子。

相對一眾酸民，她的兒子尼馬顯得落落大方，第一時間留言祝賀：「媽媽，要快樂哦，愛你」。前夫老尼馬也留下拍掌、雙手高舉High Five和雙手合十的表情符號，以示支持。Nadine在2016年跟結婚25載的老尼馬離異。

尼馬母親公開跟小鮮肉男友戀情，尼馬父子大方祝賀（見紅框內）。（Instagram@Nadine.Goncalves）

尼馬不一樣的媽媽（按圖放大）

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尼媽小鮮肉男友是誰？

泰亞高拉莫斯（Tiago Ramos）金髮碧眼身材健碩，「男模特兒」這個身份一定不會錯。然而比起穿上衣服行天橋，他似乎更喜歡光着上身，時常在Instagram展示一身健美肌肉。無論在家中、健身室或是公眾地方，總是大方分享半裸照，他甚至曾當眾赤裸上身揹背囊，惹來途人側目。

他不止愛操肌也愛騷肌，巴西傳媒發現，泰亞高拉莫斯同時是個電競選手，是巴西一支名為4K Easy Game的成員。

尼馬母親小鮮肉男友噴血圖輯（按圖放大）

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前教練隊友齊爆料：偏愛年長女性

此外，他更是一個職業足球員！跟尼馬一樣，位置也是前鋒，自行上載的「球王片」看來球技不俗。他曾為巴西第三級別球隊Ferroviario de Fortaleza效力，之後不知何故離開巴西，到西班牙效力地區小球會Sportivo Villafranca，卻被José Manuel Cisneros批評：「他的身體的確像公牛一樣強壯，但技術十分差，竟然可以在巴西當上職業球員。」

José Manuel Cisneros說泰亞高拉莫斯很在意社交網絡的一切，也很注重身體和外型，還踢爆那時只有21歲的他，跟年紀大一倍的女子拍拖，「他有一個年紀大他很多的女朋友，超過40歲。」

2019/20球季他到西班牙另一小球會Guareña效力，教練José Enrique Pineda說他是個寡言的男孩。2019年11月跟隊友說要去馬德里，結果在巴黎出現，Pineda的評語是：「他的私人問題，嚴重影響在球場上的表現。」

前隊友Bruno Franca亦認為，泰亞高拉莫斯「很用心經營社交網絡」，得到逾20萬追隨者，成功獲取參加巴西真人騷節目的機會，並因而結識到巴西目前最著名的足球明星尼馬。對於此子伴侶選擇方面，他同意Pineda教練的說法，「他一直喜歡年長的女性，完全不將同齡女孩放在眼內。」

最厲害的是，與尼馬母親Nadine公開戀情短短三天之內，他的追隨者人數已翻兩翻，逼近60萬。

謎一樣的男子 曾跟尼馬廚師有一手？

身兼模特兒、電競選手、足球員、健身狂熱份子和尼馬母親男友，到底哪一個才是他的真正身份？

好戲在後頭，巴西娛樂版挖到更震撼的猛料：「2018年他跟我們同住。我們曾有一段三角關係，從未作出隱瞞。」同為模特兒的24歲按摩師Hans Madrid表示，泰亞高拉莫斯曾跟他和32歲商人丈夫Raphael Stemberg有過一段同性三角戀情。

關於他曾跟男性走在一起的消息，絡繹不絕。巴西公關顧問Irinaldo Oliver也證實曾跟泰亞高拉莫斯有過一段情，「他一直也是雙性戀，而且一直喜歡年紀較大的女人。我們結束後，他一切也將我封鎖，但他是個很可愛的男孩。」

甚至連擁有1600萬IG追隨者的巴西網絡紅人Carlinhos Maia，也被指跟泰亞高拉莫斯有過一段情，而他也被指是尼馬一個叫Mauro的廚師的「公開男朋友」。

泰亞高拉莫斯仍只有22歲，到底如何跟這麼多人有過交集，似乎難以理解。上述種種傳聞是真是假，目前暫時難以稽考，只能祝福尼馬媽媽一切好運。

同為模特兒的24歲按摩師Hans Madrid（左），公開他與丈夫跟Tiago Ramos（右）曾陷入三角戀。（網上圖片）