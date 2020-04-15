【英超】紐卡素同意賣盤予沙特王室　Kardashian之友成關鍵人物

紐卡素放盤已久，但賣價一直都未合「孤寒班主」Mike Ashley心水，故球迷一直只能乾等。雖然英超現時因新冠肺炎停擺，但紐卡素賣盤一事卻有突破，英媒指Ashley已同意以約3億英鎊，將「喜鵲」賣給沙特阿拉伯王室的投資基金，更爆出交易成功全靠美國名媛Kim Kardashian的朋友Carla DiBello。

Mike Ashley 2007年入主，但因「孤寒」成性於紐卡素一直不得民心，雖然屢次放盤，但數次都是價錢不合而未能成功。英國傳媒周三（15日）爆料，指Mike Ashley終於捨得放生「喜鵲」，將3億英鎊出售紐卡素，沙特阿拉伯王室的Public Investment Fund聯同英國商人Amanda Staveley及Reuben兄弟，極有機會成為新一代紐卡素班主。英媒得到轉手的31頁文件，並指出將需4周時間處理。

Mike Ashley（左）終於放生紐卡素。（Getty Images）

PIF的首腦正正是沙特王儲穆罕默德（Mohammad Bin Salman），34歲的他身家估計有70億英鎊，英媒指雖然Amanda Staveley為今次買方的領導人物，但事成後只會以3000萬英鎊得到10%股份，亦不會有任何實權，故可相信PIF才是紐卡素的真正新主人。

紐卡素賣盤，球迷最高興。（Getty Images）

DiBello與多名中東國家王室過從甚密。（Getty Images）

《華爾街日報》指出，美國名媛Kim Kardashian的朋友Carla DiBello，去年初向PIF建議收購紐卡素，更有可能是買方的談判人員之一。報道又指DiBello與穆罕默德「關係密切」，與PIF高層亦過從甚密，成為左右今次收購的重要人物。

惟《華》透露，PIF內部對開設顧問公司的DiBello甚為不滿，主因為「基金現今的主要項目發展不順」，卻在此時提出收購球會，目的只是從中獲利，但首腦人物對其主動「埋身」的動機及態度卻不以為然。

商界女強人Carla DiBello（按圖放大）

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35歲的DiBello是Kim Kardashian與歌手Kanye West 2014年的婚禮賓客之一，除了與Kim份屬好友外，更幫助好友拍拍真人騷，近年亦多有活躍於體育界，2018年曾為沙特阿拉伯拍攝他們首次舉辦Formula E賽事的紀錄片《Electric Kingdom》。

Carla DiBello於IG亦十分活躍，吸引到逾64萬人追蹤，不時上載自己到世界各地工作的相片。

英超經典賽事重溫時間表（按圖放大）