大帽山腐屍案｜報警行山客網上分享經歷　事發地離連姐新店不遠

今日行山客何先生在大帽山的山坡發現一具腐爛見骨的屍體，據他這兩天在網上群組分享的資料，發現屍體的位置離熱門行山徑大帽山道只有幾十米，離大帽山連姐（蓮姐）的新茶水亭也是百多米。

有多年行山經驗的何先生昨日在網上「香港行山路綫及資訊谷」群組發文，表示在大帽山行山時有奇怪發現，他這樣寫：「見一背囊、被鋪及一堆雜物，隱約見到一堆不明物體，因獨自一人心生害怕，故急步離開，但現回想會否有人遇險失救，我看應否報警或報漁護署處理？」

何先生連續兩日在網上群組發文，昨日徵求網友意見，今日宣布發現屍體：

據何先生提供的地圖，現場鄰近大帽山道：

何先生還在帖文附加地圖，圈出發現雜物的位置，該位置鄰近大帽山郊野公園遊客中心。他在留言中表示，經大帽山道旁的坡斜維修樓梯，大約3分鐘就可以由遊客中心落到該位置。他表示昨日經過此地時，嗅不到臭味，但心有不安，所以上網問問其他山友，有沒有人經過附近，知道那堆是否純粹被棄置的雜物。

何先生還在留言表示，相信是自己多疑，「現回想當時見到的應該是垃圾雜物（或許是維修山坡樓梯工友留下），面積好細小，最大堆的亦只有兩個枕頭左右，不似是人。」亦有山友請纓幫忙去視察，但沒有找到正確位置。

發現屍體的行山客何先生在場拜祭，盼死者安息。（林振華攝）

不過，何先生今日傍晚再在Facebook群組發文，表示今日再去現場視察，找到一具屍體，他這樣寫：「我今日再落去，確實有不想見到的事發生，相信已有一段日子，現在跟警察在那裏處理中，漁護署都有人來，等警方高級一點的人來，希望死者早日安息。」網民紛紛代死者感謝何先生，而何先生亦留言：「小弟都是略盡綿力，但求安心，願死者早日入土為安，投胎做人！」

他表示暫時未知死者的死因，奉勸山友行山要量力而為，最好結伴同行。據何先生分享到群組的地圖指，發現屍體的地點不在主要行山徑上，但離大帽山道不遠，就算離大帽山連姐（蓮姐）的新茶水亭，也只是百多米距離。