【美女郊遊遊】行屏南石澗三點式泳裝極震撼　女主持玩瀑降齊崩潰

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》播出第3集，今晚陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）兩位靚女主持行澗，由南涌起步，行上位於八仙嶺郊野公園內的屏南石澗。兩位女主持首次大晒三點式泳裝，在水潭中暢泳，但最驚心動魂的還是兩人在草裙瀑玩瀑降，驚到爆喊，沈殷怡更覺得被瀑下的攝製隊背叛，事後說：「比之前我男朋友出軌更崩潰！」

攝製隊在早上11時37分入澗，兩位女主持初段在水流洶湧的澗旁行走，路線十分崎嶇，要攀上大石，穿過樹藤滿佈的山路，之後她們過橋時「搞爛gag」，原本是提醒過橋小心跣腳，結果就變了「過橋咪跣」！

之後，陳欣妍及沈殷怡行到一個水潭，兩人脫下外衣，以三點式泳裝示人，在潭中暢泳。她們事先提醒觀眾，為了保障水源潔淨，要穿乾淨的泳衣下水，也要留意身上的防曬及止汗劑，更加不要在水潭中小便。

陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）今集行澗，勇闖屏南石澗。（ViuTV截圖）

美女主持性感三點式（按圖放大）

+ 15 + 14 + 13

最後，她們行到上草裙瀑，熟水性及較大膽的沈殷怡先上瀑頂準備，在教練的指導下，緩緩沿繩下降。原本教練堵住部分水流，但在未有通知沈殷怡之下，突然打開水流。在水流大之下，半天吊的沈殷怡十分驚慌。好不容易完成瀑降後，似乎有點發脾氣，流下淚水，不想讓瀑下的工作人員觸碰她，她甚至說：「比之前我男朋友出軌更崩潰！」

之後，輪到陳欣妍挑戰瀑降，她央求教練陪她一齊行，但教練亦只能陪她到落到一半，最後陳欣妍亦在淚水中完成挑戰，與沈殷怡相擁，有種劫後餘生，同病相憐之感。

在屏南石澗的草裙瀑，沈殷怡首先到瀑頂挑戰瀑降。（ViuTV截圖）