【意甲】祖雲達斯新冠肺炎確診兩將痊癒　未提及戴巴拿最新狀況

意甲班霸祖雲達斯傳來好消息，早前確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的兩個球員魯加尼及馬度迪，在病毒測試中呈陰性反應，官方稱二人已康復並毋須繼續居家隔離。

意大利是新冠肺炎的重災區之一，根據世界衛生組織的數據，超過16萬人染疫，不少意甲球員亦不幸確診，受影響球隊包括祖雲達斯、森多利亞、阿特蘭大及費倫天拿等。

意甲班霸祖雲達斯陣中有3人確診，包括魯加尼（Daniele Rugani）﹑馬度迪（Blaise Matuidi）及保羅戴巴拿（Paulo Dybala），祖雲達斯在當地時間周三（15日）透過官方網站宣布，魯加尼與馬度迪在病毒測試中呈陰性反應，終於擊退病魔，但祖雲達斯在聲明中未有提及阿根廷球星戴巴拿的最新狀況。

祖雲達斯中場馬度迪亦是染疫的其中一人。（資料圖片／Getty Images）

不幸染上新冠肺炎的意甲球員和管理層（按圖放大）：

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祖雲達斯後衛魯加尼在上月12日確診，成為意甲首名染疫球員，與病毒搏鬥超過一個月後痊癒。魯加尼的體育記者女朋友Michela同樣受感染，及後更稱自己懷孕4個月。不過，Michela在隔離期間依然相當活躍於社交網站，不時分享自己的烘焙製成品。

意甲首確診祖雲達斯鐵衛女友 染疫後稱已懷孕4個月

32歲的法國中場馬度迪，在上月17日成為祖雲達斯第2名確診球員，他康復進度良好，早前更參與隊友C朗拿度發起的居家挑戰，證明自己已經病癒。

C朗拿度示範男人最緊要有腰力 廣發挑戰竟被擊敗

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