【單車】環法篤定押後8月底開賽　三大賽難逃延期命運

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前宣布延長公眾集會禁令至7月，使不少在今夏於法國上演的一級方程式（F1）﹑環法單車賽及法甲等體育賽事或受影響。 環法單車賽透過官方網站公布，由原定6月舉行的環法，押後至8月29日開賽。

單車界的環法（Tour de France）﹑環意（Giro d'Italia）及環西（La Vuelta）合稱「三大滿貫」，可惜今年在新冠肺炎的影響下，原定5月舉行的環意復賽無期，而環西暫定在今年9月的世界錦標賽後上演。

法國的新冠肺炎確診個案超過10萬宗，總統馬克龍宣布延長「封城令」及公眾集會禁令分別延長，使享負盛名的環法單車賽同樣受影響。環法賽會在當地時間周三（15日）發表聲明，公布由原定的6月27日開賽，押後至8月29日至9月20日上演，而路線維持不變，21站賽事由尼斯出發至巴黎的終點。

法國禁聚令延長至7月 環法極可能延期 連鎖效應或拖垮單車世界

一年一度的環法單車賽，因為新冠肺炎疫情而延期至8月底舉行。（資料圖片／Getty Images）

環法如今延後兩個月上演，對今年下半年的賽程甚有影響，因如今環法的煞科日與世界公路單車錦標賽的首個賽日重疊，世界單車聯盟（UCI）即將擬定全新的賽程，所以環意及環西至今亦未有確實的出賽日期。

英國的4屆環法冠軍得主富美（Chris Froome）指賽期押後是個好消息，「這是一個令人期待已久的消息，我相信是走出黑暗前的一線曙光，希望在不久將來可以回復正常的生活。」