【中超】新球季最快6月開鑼　各球會須兩次測病毒遵守11項要求

根據《足球報》消息，按照中國目前新冠肺炎疫情防控情況，足球職業聯賽新球季有望在六月至七月份開鑼。

據了解，中國足協已為各級別的聯賽開季作好準備。中國足協表示，為保護好國內來之不易的抗疫局面，做好各級聯賽賽事相關籌備工作，特下發《職業球俱樂部應對新型冠狀病毒手冊》，要求各球會做好防疫工作，認真學習相關內容，並按照附件要求採取相應措施保障球員、教練及工作人員的健康和安全。

對於目前還在國外的外籍球員，中國足協正在收集相關信息。

中國足協要求各球會開季前做兩次測試

據了解，中國足協要求各職業球會在賽季開始前應至少完成兩次新型冠狀病毒核酸檢測。第一次檢測需在通知後的一星期之內完成，特別是最近剛回國的隊伍要盡快完成。第二次為聯賽賽程正式宣布後，聯賽開始的一星期前完成。中國足協同時要求各球會要在限期內將每次檢測結果，呈報予中國足協備案。

各球會還需遵守體育總局、國家衛健委等政府部門至少11項要求，包括：建立球會防控體系、做好職球員健康管理、提供健康狀況報告、加強進出球會和球隊人員登記管理、保持室內場地空氣流通、保障洗手等設施正常運行作、工作與訓練及生活場所全面清潔消毒、加強集體用餐管理、採用多種形式加強疫情防治知識科普宣傳、加強外籍球員或者外籍教練及家屬的防控教育、對在境外的球員疫情防控的指導和支持。

中超多個外籍主帥和球員暫無法歸隊

中超多名外籍教練和球員現時尚未回到中國，他們在限制入境的臨時政策仍未更改下，始終無法歸隊。中國足協目前正在向有關球會收集有關職球員的護照號碼等資料，預備下一步跟進。

國家移民局邊防檢查管理司司長劉海濤此前曾表示，對於「其他來華從事經貿、科技、防疫抗疫合作交流等必要活動的外國人」，可以向中國駐外使領館重新申辦簽證。中國職業足球隊僱用的教練與球員，是否屬於此類尚需查證。另一方面，或許也可以在收集相關職球員個人資料後，集體向體育總局上報，向相關部門申請「特別簽證」，也是另一可行方案。