【停賽】聯賽重開無期賽會救援不力　英甲球會自救擬全部球員解約

捱得過N連敗，捱得過降班，比賽未完仍有轉機。小球會這次，或許捱不過疫症。 英格蘭聯賽暫停快將一個月，但新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情在英國還未受控，復賽無期。一些英甲、乙球隊發出「求救訊號」稱經營環境困難，球會處於倒數階段，甚至有班主形容下星期是「英格蘭聯賽132年歷史中最關鍵時刻」。

沒有賽事，沒有門票等賽日收入，等同要了低組別球會的命。屬第三、四級的英甲和英乙，面臨朝不保夕，亦看不見將來。今季聯賽陷入停擺，就算重開也極大機會閉門作賽，禁止觀眾入座的措施甚至延續至明年，失去賴以為生的賽日收入。

英甲米爾頓凱恩斯的售票處關閉多時。（Getty Images）

英國《天空體育》採訪一些英甲、乙球會的高層，有人表示球會快將走投無路，批評英格蘭聯賽會猶如讓球會自生自滅，促請賽會救救小球會。雖然英格蘭聯賽會與職業球會工會商議4月減薪四分之一，但該些高層認為減薪超過一半才足夠，甚至有一支英甲球會的主席「等賽會救不如自救」，考慮取消旗下所有球員的合約，「球會生存最為優先」。雖然難免法庭見，但該名主席認為這樣做，能夠生存下來的機會較大。

英甲球隊劍橋聯的球場空無一人。（Getty Images）

英格蘭足總前行政總裁、現時英甲燦美爾（Tranmere Rovers）班主帕利奧斯（Mark Palios）表示就算減薪，一些球會仍沒法在4月準時出糧，可能有雙位數字的球會要清盤告終。他稱下星期或是英格蘭聯賽於1888年成立以來，最重要的時刻。

燦美爾班主帕利奧斯警告，若不果斷救市，將出現球會倒閉潮。（Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇

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英超球會疫境見真情