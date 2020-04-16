「可否不分膚色的界限 願這土地裏 不分你我高低」香港經典樂隊Beyond名曲《光輝歲月》中，訴說了黑人一生的訴求。 每個人都用自己的方法去表達訴求及爭取，上世紀40年代棒球界亦有一個男人，為了打破界限努力不懈。 他的名字叫Jack Robinson。

早於1880年，美國棒球界就有不明文規定，黑人不得參加白人的棒球比賽，被叫作Color line或color barrier。1919年出生的Robinson早於大學年代已展現出運動才能，於棒球、籃球、美式足球及田徑4個項目都贏得優異表現獎，為UCLA校史第一人。

1941年日本偷襲珍珠港，美國投入二戰，當時Robinson為一名美式足球員，效力球隊正是夏威夷的Honolulu Bears，但由於美國參戰，體育全能的他翌年被徵召入伍，足球生涯就此完結。由於在軍中備受歧視，包括1944年坐巴士被要求坐在車尾，最終鬧上軍事法庭，這名陸軍少尉一直未有真正參與戰鬥，最後在所有指控都獲撤銷後，於1944年獲榮譽退役。

Robinson在軍中的經歷，於加入大聯盟初期不時被白人傳媒利用。（Getty Images）

退役後，Robinson曾重返美式足球界，又曾當上一間德州大學的體育總監，1945年初獲得當時黑人聯賽球隊Kansas City Monarchs垂青，以每月400美元（約今日5735美元），從而打入棒球界，繼續運動員生涯，但卻為黑人聯賽失敗的制度、嗜賭的風氣感到沮喪，再加上頻繁的賽程，使得他與女朋友僅可靠書信保持聯絡。

事實上，當時司職游擊手的Robinson有機會挑戰大聯盟，參加波士頓紅襪的測試，但這次測試只是敷衍波士頓市內反種族隔離人士而已，測試期間他更不停遭到歧視，最終受盡屈辱離去。紅襪是MLB球隊最後一隊跨過color line的球隊，到1959年才引入首名黑人球員。

Robinson用表現證明了自己可以於MLB佔一席位，為黑人球員打開了大門。（Getty Images）

1947年道奇隊相，Robinson為全隊唯一黑人球員。（Getty Images）

被歧視會反抗嗎——道奇話事人Branch Rickey的智慧

雖然40年代中期歧視問題嚴重，但除了紅襪之外，不少球隊都對羅致黑人球員大感興趣，分別只在於有沒有膽量實行，當時駐紮布魯克林的道奇就是有膽去嘗試的其中一隊。時任道奇球會主席兼總經理的Branch Rickey，除了有心去打破棒球界的膚色界限，亦看到了黑人社區的潛在經濟利益。

據說，Rickey獲印第安人班主及球會主席Bill Veeck建議羅致Robinson。二人於1945年8月見面，被問到被歧視時會否大發雷霆時，Robinson向Rickey說：「你要一個怕事不反擊的黑人嗎？」得到的回覆，卻是Rickey極有意義的一句：「我要一個夠膽不去反抗的！」Rickey的意思是，如果受到歧視就發火，Robinson會在白人觀眾為主的MLB一直擔當反角，但夠膽去承受這一切，他將可以表現征服棒球界，球迷會用另一個角度去欣賞Robinson，忘記大家膚色之別。

大聯盟2004年確立4月15日為Jackie Robinson Day，慶祝他於大聯盟首度亮相，所有球員都穿上42號，並不印名字，象徵無分你我。（Getty Images）

1946年，他以三A聯盟Montreal Royals球員身分，到佛羅里達州參加春訓。當時佛羅里達州的種族問題十分嚴重，Robinson不能與其白人隊友住在同一間酒店，只能跟當時民權領袖的家中作客，更曾因為當地白人警員的干預，一度未能參加練習賽。

不過，1946年3月17日，這名在喬治亞州出生的球員在對道奇的練習賽出場，成為了1884年後首名公開參加白人球賽的黑人球員，踏出了跨越膚色界限的第一步。於小聯盟逗留一季的Robinson由游擊轉任二壘手，更成為了聯盟MVP。雖然屢次到美國南部參賽都受到歧視，但Royals的球迷卻是十分熱烈地支持他，Rickey終於1947年將他召上大聯盟。

Robinson為黑人球員打開MLB之門，1954年聯盟已有不少黑人球員參賽。（Getty Images）

道奇教頭：「我說他能打就能打！」

在征服球迷之前，Robinson需要征服的卻是自己隊友。由於隊內內野有兩名星級球手鎮守中路，Robinson再作位置上的改變，轉任一壘手，更於4月15日在26,623名球迷（其中逾14,000人為黑人球迷）之前首次亮相。地標戰，Robinson未能取得安打，卻得到一次四壞球並為球隊跑回一分，助道奇主場以5：3擊敗波士頓勇士（現已遷至阿特蘭大）。

地標戰的表現廣泛獲得好評，但球會內部卻因為他處於四分五裂，直到道奇總教練Leo Durocher當住所有白人球員面前，毫不保留地說：

我才不管他是黃是黑，還是像他媽的斑馬一樣是間條膚色，我是這球隊的教頭，我說他能打就能打！我更會告訴你們這事實，他將令我們都成為富翁，如果你覺得不能用靠他賺來的錢，我會換走你們所有人！ 道奇總教練Leo Durocher

面對種種歧視，Robinson從不褪後一步，亦沒有上前反擊，默默以表現征服一切。（Getty Images）

球隊內亂方止，又到聯盟外部，Robinson的出現使得整個國聯都亂了，紅雀被爆會罷賽抗議，成為全國新聞頭條，國聯主席Ford Frick及MLB總裁Happy Chandler都明言，誰罷賽將面臨禁賽。

Frick維護Robinson時說：「你（罷賽球員）將會發現那些在傳媒席的『朋友』不再支持你，你將會受到流放一樣的對待。我才不管半個聯盟搞罷賽，敢這樣做的後果自負。我才不管停賽會使國聯沉淪5年，這是美國，每一個公民都有同樣的權利去打棒球。」

球隊不敢罷工，白人球員就用觸身球、言語去「招呼」Robinson，但他從未公開反抗，默默地用表現征服隊友、球迷、傳媒以及敵人。一直對Robinson十分友善的名將Pee Wee Reese，曾於對紅人一戰當住所有球迷面前與Robinson搭膊頭，又於其耳邊說了一些鼓勵的說話，使他不會意志消沉，兩人成為了好朋友，Reese於1972年更於Robinson喪禮扶柩，當時54歲的他忍住無盡的傷痛送老友最後一程。

1997年大聯盟為紀念Robinson亮相大聯盟50周年，不少球員都特地造出不少裝飾。（Getty Images）

永遠的42號 4月15日無分膚色界限

盜壘能力一流的Robinson首季就贏得了大聯盟最佳新人獎，1948年更完成完全打擊（Hitting for the Cycle）的壯舉。曾於1949年贏得國聯MVP的Robinson到1955年終於完成了夢想，與道奇奪得當年世界大賽錦標，終於在1956年完結10年的大聯盟生涯。

雖然退休，但Robinson退休後致力於民權活動。他在62年合資格選名人堂，當時他呼籲投票的傳媒人以他場上表現作決定，不要著重看自己在文化上帶來的衝擊，最終Robinson成為首名黑人名人堂成員。

Robinson 1972年因心臟病去世，終年53歲，其影響力已超出棒球界。到2004年，大聯盟確定4月15日為Jackie Robinson Day，所有球員、教練及球證都會用上42號，且不印上球員名字，象徵無分你我、無分膚色團結一致。