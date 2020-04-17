【西甲】西班牙足總研究腰斬安排　以現時聯賽榜決定歐聯歐霸席位

歐洲各大聯賽馬不停蹄擬定復賽的安排，早前更傳出德甲有望在5月恢復賽事。 不過，西班牙足總則有兩手準備，若果今個球季就此結束的話，來季歐聯參賽資格將落入現時前四的球隊，換言之馬體會或成最大輸家。

西班牙是新冠肺炎的重災區，根據世界衛生組織的數據，西班牙的確診個案超過177,000宗及超過5000宗新增個案。西班牙的疫情依然嚴重，雖然西甲會長曾表示可在6月重開聯賽，但現時依然充滿變數。

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巴塞隆拿與皇馬暫列西甲首﹑次兩位，即使現時結束賽季亦可獲得歐聯資格。（資料圖片／Getty Images）

疫情下球星做什麼：

+ 19 + 18 + 17

西班牙足總一方面努力籌備復賽的事宜，另一方面亦為今個球季腰斬作好準備。西班牙足總秘書長甘斯（Andreu Camps）透過官方網站公布，一旦球季腰斬，現時西甲前四位的球隊將取得來季的歐聯參賽資格，第5及第6位將獲得歐霸資格，而最後一個歐霸席位將落入西班牙盃冠軍隊伍手上。

甘斯表示西班牙正面對特殊的情況，所以西班牙足總必須要做足兩手準備，一旦賽季未能完成亦有例可循，不用引起各支球隊的爭議。

雖然早前在歐聯16強淘汰利物浦，但馬體會來季或無緣歐聯。（資料圖片／Getty Images）

西甲在停賽前完成27輪聯賽，若果根據現時的聯賽榜決定來季歐洲賽席位，歐聯資格將落在巴塞隆拿﹑皇家馬德里﹑西維爾及皇家蘇斯達，而暫列第5及第6位的基達菲及馬德里體育會將取得歐霸資格。

若果西甲今季未能復賽的話，馬體會或成最大輸家，在今季的16強淘汰利物浦躋身8強的馬體會，連續8季出戰歐聯的走勢或會斷纜。另一邊廂，暫列第4位的皇家蘇斯達或成最大贏家，有望相隔6個球季再度在歐聯舞台亮相。

皇家蘇斯達暫列西甲第4位，若果如今賽季腰斬的話，將有望再戰歐聯。（資料圖片／Getty Images）

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