【足球熱話】美斯選生涯最喜愛入球　難忘當年化身「飛將軍」

大家能否說出你最喜愛的美斯入球？ 阿根廷「球王」美斯在職業生涯的入球多不勝數，在球會及國家隊一共攻入近700球。美斯在十多年的生涯中，攻入不少妙絕的金球，要在云云的金球當中選出最喜愛的並不容易，美斯卻選出生涯罕有的頭槌入球。

美斯在2004年起為巴塞隆拿一隊上陣，至今為球隊上陣718場攻入627個入球，平均約0.87場便取得一個入球。美斯當年以一敵六，憑一己之力由中場扭入禁區建功固然經典，但他最喜愛的入球偏偏是一個罕有的頭槌。

美斯以一敵六入球片段：

美斯與C朗拿度雖然曾經經常在西甲賽場交手，早在C朗仍效力曼聯期間，二人曾在2009年歐聯決賽中互碰，當時美斯在下半場，無人看管下接應沙維的傳中，美斯猶如化身「飛將軍」，他的頭槌恰到好處笠過雲達沙入網，攻入奠勝一球，美斯在慶祝時更興奮地手持一隻球鞋，最終巴塞以兩球淨勝曼聯，捧走當年的歐聯錦標。

美斯在一個重要賽事以頭槌建功，為球隊攻入奠勝一球，使他對這個入球更加深刻，「我時常難以想像自己能在里奧費迪南等頂級守衛之間以頭槌建功，但當時我在無人看管，當沙維傳中的時候我已經預料自己可以頂入，感謝主終於也做到了，而這個入球對球隊﹑對整體戰局相當重要，所以這是我最喜愛的入球。」

美斯在2009年歐聯決賽攻入的一記頭槌，是他眾多入球當中最喜愛的一球。（資料圖片／Getty Images）

Messi’s goal against Manchester United in the 2009 Champions League final never gets old. what an insane header pic.twitter.com/v9cavqrJVa — 𝕥𝕠𝕕𝕠𝕣𝕠𝕜𝕚_𝕗𝕒𝕟 ❄️🔥 (@LaMasiaGrad) April 10, 2019

美斯與寶貝子女（按圖放大）