【英超】8月前完成遷就歐聯　賽程鬆動僅兩次周中快車

英國封城令延長，各級足球聯賽繼續暫停。英超20支球隊開會討論餘下賽季的對策，配合歐洲足協（UEFA）。 各球隊傾向於6月第二個星期重開賽事，以求在7月31日前完成餘下92場聯賽，留下8月完成歐聯及歐霸。惟一切純屬「空談」，大前提是英國政府認為疫情已受控，可以回復正常。

英超各球隊在本港時間凌晨（18日）舉行視像會議，按UEFA日前發信，商議如何「收科」。政府延長封城令3星期至下月7日，若然疫情受控，球隊傾向於最早於5月10日復操，讓球員在一個月內重拾狀態，在6月13日星期六重燃戰火。不過，由於一切有待英國政府指令，所以會議完結後沒有落實賽事重開日期。

英超停賽已一個月，仍未能訂下確實重開日期。（Getty Images）

UEFA現希望在8月3日起重開歐聯及歐霸賽事，希望在8月29日完成歐聯決賽，完結「漫長」球季。若然如意算盤打響，大部分球隊在要在7星期內完成9輪賽事，曼城、錫菲聯、阿士東維拉及阿仙奴則多一場，照計只須安排兩至三次周中快車，不算太緊急。曼城、曼聯等球隊可以完成所有聯賽，8月才專心應付歐洲賽。惟屆時球員及球衣合約或已完結，如何處理又留下問號。

各球場自3月起關閉至今。（Getty Images）

此外，所有賽事就算重開，都會閉門舉行，職球員及傳媒都會接受測試。惟能否於6月中重開，視乎疫情在英國能否受控。各球隊已有最壞打算，賽事可能到10月才能重開。

封城令之下，暮氣沉沉。（Getty Images）

英超暫停之後一片蕭瑟

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疫情下球星如何生活