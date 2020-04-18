【英超】車路士老大哥有情有義　約滿仍會上陣：貢獻所有直至最後

各大聯賽受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，幾可肯定不能在暑假前完結。一眾今夏約滿的球員，應否在約滿後「拍爛檔」踢完餘下賽事，令人關注。 車路士巴西翼鋒韋利安（WILLIAN）的合約到6月30日完結，在英超各球隊開會前受訪，表明不會約滿當天立即走人，會為車路士完成所有賽程。比起前途，他更擔心健康。

31歲韋利安的合約於本季末完結，要求續約3年，但會方只願續約兩年，令這位仍然當打的翼鋒離隊成定局。他現時正於巴西聖保羅與家人自我隔離，強調賽事若重開，他會返回英國履行合約。就算賽季延至6月30日之後，他不會就此離開，「我希望一如既往，為車路士貢獻所有，直至最後，直至約滿及完季」。至於約滿後以什麼方式合作，他說：「我會跟球會商議，看看如何處理。於我而言，踢到季尾絕無問題」。他於2013年加盟「藍戰士」，助球隊兩奪聯賽錦標，及贏得2019年歐霸盃。

韋利安本季聯賽射入5球。（Getty Images）

聯賽一旦重開，亦會閉門舉行，但韋利安不無擔憂：「就算沒有球迷，但球員比賽互有接觸，可能互相感染」。韋利安的隊友赫臣奧杜爾（Callum HUDSON-ODOI）是英超首名確診新冠肺炎球員，他憶述消息一出，全隊上下非常擔心，「又握手又擁抱，所以人人自危」。韋利安明瞭賽會心思熟慮，但不能確保球員體內沒有病毒，擔心會因此向家人播毒。

車路士今季以青春班作戰，韋利安（右一）已是老大哥。（Getty Images）

根據英國媒體《天空體育》統計，有57名英超球員於季末後完成合約。而英超球隊開會後，已肯定球季受疫情影響，將會延至6月30日之後，這些球員的合約如何處理，會否續短約應急，仍未有定案。

赫臣奧杜爾（右）早前確診新冠肺炎，已經康復，隊內無其他人染病。（Getty Images）

確診新冠肺炎足球員