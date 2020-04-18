【意甲】保方勢與祖雲達斯續約一季　前隊友托迪：他想踢到50歲

年屆42的球壇「長青樹」﹑祖雲達斯傳奇門將保方，過往曾為意甲班霸祖雲達斯18個球季「保住後方」，該名意大利一代門將仍然未言退，根據意大利報章《Tuttosport》的消息，保方與祖雲達斯已達成共識，將在疫情過後續約一年。

縱然年過40並已步入職業生涯的黃昏，但祖雲達斯門將保方似乎未有退意，意大利傳媒《Tuttosport》表示保方與祖雲達斯會長艾涅利（Andrea Agnelli）透過視像會議討論續約的詳情，雙方達成共識，並將在新冠肺炎疫情過後簽字落實，即將踏入職業生涯第26個球季。

曾為祖雲達斯9奪意甲錦標的保方，在上季一度轉投巴黎聖日耳門，但他在一個球季重返「老婦人」，保方今季雖然擔任正選門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）的副手，但在各大賽事11次上陣，其中3仗力保不失，在來季大有機會繼續任祖雲達斯的二號門將。

保方雖然已年屆42，但仍然未有退意。（資料圖片／Getty Images）

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保方兩名的意大利國家隊前隊友，羅馬名宿托迪（Francesco Totti）與簡拿華路在早前的Instagram直播中，透露保方仍未有掛靴的計劃，「他（保方）希望踢到50歲才退役，他仍可以出戰兩至三個球季，他亦樂意繼續擔當球隊的後備。」簡拿華路續稱保方未有意欲掛靴，但若被球隊勸退則是另一回事。

另外，根據意大利的體育記者Fabrizio Romano的消息，祖雲達斯另一後防老將基亞連尼亦將與球隊續約一年。

意大利的體育記者透露保方與基亞連尼兩大老將，將與祖雲達斯續約一年。（資料圖片／Getty Images）

保方在球隊雖擔任副選門將，但仍然深受球迷們的歡迎。（資料圖片／Getty Images）

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