高普stay home很忙　煲劇睇戲洗碗炒蛋　還準備學習一種驚世技能

世界體壇停擺已一個多月，在疫情下任你是如何大牌的體壇巨星也要遵守各地「限聚令」乖乖留在家中。英超各隊也不遺餘力地向外宣傳「Stay home，Save lives」的訊息。 現時在英超領先25分的利物浦領隊高普，雖然要「宅在家中」，但日前接受球會電視訪問時，仍表示自己在家過得十分充實，每天料理家務，每晚看電影和「煲劇」； 最近更收到舊同學傳來兒時照片，令他笑了一整天。 更令人難以致信的，是高普自嘲已活了近53年，未來一周要學懂如何打領呔，還笑自己是「手殘」的人！

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情沒完沒了，英超賽會雖然不斷為復賽作準備，但實際上各大球會連復操亦無期。距離史上首次捧起英超獎盃只爭兩場勝仗的「紅軍」利物浦，領隊高普定時在球會電視LFC TV露面報平安，分享生活點滴。最近一段片段，高普就向Fans「開心share」在家中有無窮樂趣。

⬇️繼續滑下去，最尾有片睇仲有彩蛋⬇️

高普在最新影片中，向球迷披露在家生活點滴。（LFC TV截圖）

高普首先分享自己在家中過得很充實，指現時每天也負責洗碗。他表示：「我現時主要負責洗碗。那很好，我很享受！」，又指自己對家中的洗碗碟機操作嫻熟。然後又指他有一天為家人炒了一碟蛋，其實沒什麼特別，不過太太Ulla對這碟炒蛋印象很深。他指家人似乎不想讓他再炒一次，他也沒有特別要求，所以就沒有再煮食。

⬇️高普與太太Ulla非常恩愛⬇️

高普太太Ulla是他的第二任妻子，本身是一名社工。(Getty Images)

他接着又指，他未來一周將充滿挑戰，因為他活了52年（他兩個月後將滿53歲），現在才開始學習打領呔！他和繼子Dennis現在正努力學習中，高普指自己是「手殘」的人，預計要一星期才學懂打呔。

⬇️高普留在家中做咗乜？（按圖放大）⬇️

高普在片段中又分享自己的影視Playlist，他指自己本來住在德國的大兒子Marc，在封關之時也在英國，所以近期仍然和高普一起共聚天倫，一家人約定每晚輪流掌管着電視遙控，與家人分享心水節目。高普表示，說出來可能讓粉絲取笑，他近期追看了經典電視刻《唐頓莊園》（Downton Abbey），又看了很多Marvel電影，包括《鐵甲奇俠》（Iron Man）等。高普指自己很喜愛看電影，假如每人能在空閒時，找到一部自己喜愛的電影坐下來，吃着爆谷欣賞，不受電話和電腦的打擾讓自己投入光影世界，是美妙的一天。

他表示有球迷推介他看Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King），他指雖然不知道球迷為何作出這推介，但他會嘗試抽空欣賞。

高普與球員互相share難忘短片，多數球員都對去季歐聯擊敗巴塞隆拿難以忘懷。（Getty Images）

當然，高普在疫情中也不忘和球會上下聯繫，早前已有報道指，紅軍職球員通過視像軟件Zoom見面和練習，同時互相分享生活。除了早前高普在短片中分享過，球員在Zoom上維持唱生日歌祝壽慶生的傳統外，他今次又指，他吩咐了球員各自在球隊的聯絡群組中，分享一條自己去年最喜歡的短片，結果很多球員都分享了利物浦去年不少難忘時刻，例如戰勝巴塞隆拿、曼城和李斯特城等強敵的片段，當然也少不了去季取得歐聯冠軍後的慶祝畫面，令他能再次回味每一個喜悅時刻。

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⬇️紅軍球員透過視像練習片段🏋🏽🏋🏼🏋🏾⬇️

他最後更在片中為球迷送上彩蛋，就是曬出多張陳年舊年，見盡高普年輕時的搞笑一面。他指自己來到英國生活後，自己的舊照片一直留在德國他母親的家中沒有帶來。有一日，當年和他一起上學的表姐在同學的群組中互相聊起來，同然後上傳了一批高普兒時的照片一起分享。高普指，他為此樂透了一整天；雖然疫情令人痛苦，但能夠讓各人能有時間靜下來，和一些畢生摯友重新聯繫，也算是苦中的一點甜。

⬇️兒時的高普表情多多（按圖放大）⬇️

⬇️高普最新片段分享生活點滴⬇️

疫情之下，利物浦球員做啲乜？

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