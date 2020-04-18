【足球轉會】曼聯羅致查頓辛祖遇阻滯　多蒙特冀以新星作籌碼

盛傳是曼聯今夏頭號收購目標的多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho），根據《ESPN》透露，出售該名英格蘭新晉國腳並非不可行，但要求曼聯以隊中極具潛力的箭頭作交換，紅魔鬼因而即時卻步。

曼聯主帥蘇斯克查在冬季轉會窗引入波基斯費南迪斯，效果立竿見影，球隊整體表現大為改善，英媒更流出一張「蘇斯克查的名單」，列出「蘇B」今夏的收購目標，多達14名球員。

曼聯引入費南迪斯大成功 蘇斯克查今夏14個心儀收購

蘇斯克查的名單：

+ 10 + 9 + 8

現效力德甲多蒙特的英格蘭查頓辛祖（Jadon Sancho），一直盛傳是曼聯的獵物之一，外媒多次表示曼聯在「查頓辛祖爭奪戰」中領先，有望羅致該名曼城青訓產品，與拉舒福特及馬迪爾組成前線「三叉戟」。查頓辛祖早前在Instagram直播的一個飲水動作，疑似露出端倪，加上連格及拉舒福特多次邀請辛祖加盟，轉投曼聯似乎是時間問題。

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查頓辛祖在多蒙特的出色表現，成為曼聯今夏的收購目標之一。（資料圖片／Getty Images）

查頓辛祖的身價預料過億英鎊，對財雄勢大的曼聯而言並非大問題，不過多蒙特的一個條件卻令曼聯卻步。根據《ESPN》消息指，多蒙特要求將曼聯新晉前鋒格連活特（Mason Greenwood）加入交易的一部份，與查頓辛祖交換。

年僅18歲的格連活特，今季在曼聯嶄露頭角，在蘇斯克查麾下得到不少上陣機會，雖然經常以後備身份入替，但他亦「交足貨」，今季在各大賽事攻入12個入球，絕對是曼聯未來的主力之一，所以紅魔鬼並不願他離隊。

格連活特在蘇斯克查麾下得到不少機會，曼聯當然不願放走這名新星。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查年代神操作（按圖放大）