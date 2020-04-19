【足球】美斯定C朗誰更厲害　碧咸毫不猶豫說出「真相」

兩大球王美斯（Lionel Messi）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo），水準遠在其他足球員之上，然而兩人到底誰更厲害，爭拗無日無之。 各有支持者之下，兩批擁躉在網上不停互罵，球壇中人沒多少個有膽量挑戰這個「地雷」議題，碧咸（David Beckham）近日成為少數例外。

美斯與C朗拿度站立在歐洲足球之巔經已超過10年，由2008年C朗拿度首度贏得金球獎（Ballon d'Ors）開始，兩人一直雄霸這個球員個人最高榮譽獎項，直到2018年才被皇馬克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric）打破。去年美斯再度掄元，破紀錄6度得獎，力壓5度贏得殊榮的C朗拿度。

兩人風格和踢法截然不同，尤其是C朗在皇馬效力的9個年頭，他們分別大放異彩平分秋色。無論按數據或錦標數目，也很難定奪誰人較優秀。「萬人迷」碧咸向來圓融，不輕易涉足任何爭拗，近日接受阿根廷傳媒訪問時，卻一錘定音認為美斯水平在C朗拿度之上。

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碧咸：美斯勝過C朗拿度

曼聯學徒球員出身，2003年轉投皇家馬德里，未曾跟C朗拿度同隊的碧咸，說得上是C朗拿度的「師兄」。不過他沒有因而為後輩「加分」，老實說出自己看法，「作為球員，美斯一人獨自在自己的級別，沒有可能有另一個像他一樣的足球員。」

碧咸表示，「兩人（美斯跟C朗拿度）水平在其他球員之上，但C朗拿度達不到美斯的級數（not at his level）。」

訪問「萬人迷」的是阿根廷國營傳媒Telam，少不免要為美斯美言幾句，但看得出碧咸是由衷欣賞美斯的。

C朗拿度和美斯哪一個較佳，爭拗無日無之。（Getty Images）

2012/13球季，效力巴黎聖日耳門（PSG）的碧咸，曾跟美斯在歐聯交手，那場比賽他至今歷歷在目，「美斯後備上陣之前，我們正在領先。他一上場，巴塞隆拿就入球了。」

那屆歐聯八強，PSG首回合主場跟巴塞踢成2：2，次回合在魯營一度領先1：0，62分鐘後備上陣的美斯扭轉戰局，兩回合雙方踢成3：3，巴塞憑作客入球優惠晉級。「當時以我的年紀，能在那個水平競逐我相當享受，但我不喜歡落敗。兩場比賽我們踢得很好，值得自豪。」碧咸說，「我們面對巴塞隆拿沒有落敗，已是一大鼓舞。」

之後巴塞在四強兩回合被最終奪冠的拜仁大炒0：7出局，碧咸那年在PSG掛靴前，奪得一面法甲聯賽冠軍獎牌。