飛鏢選手在家工作　兩屆世界冠軍悲情缺席網上賽　竟遭瘋狂恥笑

新冠肺炎肆虐全球，體壇陷入停擺狀態，不少職業比賽都移師網上繼續激鬥。PDC（Pro Darts Corporation）近日舉行「Home Tour」，讓鏢手及鏢迷一解餓鏢之苦。不過，兩屆PDC世界冠軍Gary Anderson卻因故未能參加今次盛事，更被網民改花名取笑。

PDC最近亦「在家工作」舉行Home Tour，共有128名選手參加比賽，兩屆世界冠軍Gary Anderson亦是其中一份子。Gary Anderson 1996年已開始玩飛鏢，2000年後冒起，2015、16年連續兩屆PDC世界賽封王，先後擊敗飛鏢名將「The Power」Phil Taylor及其門生Adrian Lewis。

有別於其他體育項目需要遊戲機或電腦，硬式飛鏢只要家中有飛鏢、鏢靶、錄像工具及互聯網就可開戰。49歲的Anderson 4樣必需品都有，卻仍是無法參加比賽。

Gary Anderson有「蘇格蘭飛人」之稱。（Getty Images）

臨到比賽時，Anderson才發現自己家中的網速不可能與其他對手進行視像通話，未能參加比賽，唯有宣布退出。於網上直播賽事的《天空體育（Sky Sports）》於社交網站，公布消息：「Gary Anderson因為其WiFi連接不夠強，已退出PDC Home Tour。」《天》的報道平舖直敘，卻反而有「冷面笑匠」的效果。

Anderson曾達成PDC世界冠軍兩連霸，先後擊敗「鏢神」Phil Taylor及其徒弟。（Getty Images）

Anderson因為家中網速太慢未能參賽。（Getty Images）

網民抽水改花名

消息一出，不少網民都議論紛紛，有人問為什麼Anderson不用手機的4G網絡參賽，亦有人開玩笑將其外號「The Flying Scotman（蘇格蘭飛人）」改為「The Buffering Scotman（蘇格蘭緩衝人）」，笑其網速太慢仍在緩衝階段。有巴打開玩笑稱「蘇格蘭沒有互聯網」，但事實上，曾為建築工人的Anderson，2016年已由蘇格蘭搬到英格蘭森麻實郡一個名為Burnham-on-Sea的海邊城鎮。

雖然Anderson錯過了這個連續32晚的盛事，但the show must go on，比賽仍是照樣舉行。英格蘭選手Luke Woodhouse更在對威爾斯的Gerwyn Price，更以177-177-147投出「9-darter」，暫時賽事已進行兩日。

Phil Taylor早前曾參加網上慈善賽，為抗疫籌款。（Getty Images）

事實上，除了Home Tour外，有不少選手都於網上作賽。Phil Taylor早前就與荷蘭傳奇選手Raymond van Barneveld，為英國醫護籌款進行網上大戰，每次投出「噸八（180分）」，舉辦單位之一Paddy Power就會捐出1000英鎊。兩人於13局比賽投出了15次「噸八」，為醫護人員籌得15000英鎊。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）